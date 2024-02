Hamburg. Center der Veolia Towers Hamburg steht vor seinen womöglich letzten Spielen. Bundestrainer Gordon Herbert lässt sich eine Tür offen.

Zum Geburtstag von Jonas Wohlfarth-Bottermann hielt Bundestrainer Gordon Herbert eine Tradition aufrecht: Er beschenkte sich selbst mit dem Kapitän der Veolia Towers Hamburg. Zwei Jahre ist es her, da holte der Weltmeistercoach den 2,08-Meter-Mann nach neun Jahren der Nichtberücksichtigung in die Basketball-Nationalmannschaft zurück, und „WoBo“ musste seinen damals 32. Geburtstag in Israel beim WM-Qualifikationsspiel feiern.