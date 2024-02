Ulm. Wilhelmsburger Basketballer leisten sich beim 70:83 beim deutschen Meister 24 Ballverluste. US-Amerikaner Ivey gibt sein Debüt.

Die Veolia Towers haben sich mit einer 70:83 (21:22, 15:23, 12:20, 22:18)-Niederlage beim deutschen Meister ratiopharm Ulm in ihre vierwöchige Spielpause in der Basketball-Bundesliga verabschiedet. Beim Debüt ihres neuen US-Combo-Guards Brae Ivey war Vincent King mit 15 Punkten erfolgreichster Werfer der Hamburger. Ivey (27) erzielte in 11:37 Minuten sechs Zähler, leistete sich vier Ballverluste. Seine Wurfquote aus dem Feld betrug 25 Prozent.