Der gebürtige Bremer Benka Barloschky (35) studierte in Hamburg Jura. Er arbeitet seit 2015 in verschiedenen Funktionen für die Towers, seit dem 8. Januar 2023 als Cheftrainer des Bundesligateams, bisher ohne entsprechenden Vertrag. Mit seiner Familie wohnt der bekennende Fahrradfahrer in Wilhelmsburg.