Basketball: So würden die Play-offs den Hamburg Towers helfen

Towers-Trio: Trainer Pedro Calles (l.), Geschäftsführer Jan Fischer und der Gründer und sportliche Leiter Marvin Willoughby am Montagabend bei der Hamburger Sportgala.

Hamburg. Ein Sieg aus den letzten drei Punktspielen, und die Hamburg Towers würden zum zweiten Mal in Folge die Play-offs der Basketball-Bundesliga (Plätze eins bis acht) erreichen – ein großer Erfolg für den erst 2013 gegründeten Verein, der 2014 in der 2. Bundesliga ProA startete. Mit dem 87:83 (41:38) am Sonntagabend gegen Bayern München haben die Wilhelmsburger mit jetzt 18:13 Siegen zwar ihren siebten Rang gefestigt, doch Göttingen (8./16:15), Crailsheim (9./15:15) und Bamberg (10./15:16) könnten sie noch mit dem letzten Wurf abfangen.

Und das Restprogramm der Towers mit drei Auswärtsspielen bei Alba Berlin (Mittwoch, 19 Uhr), beim Mitteldeutschen BC in Weißenfels (1. Mai, 18 Uhr) und in Bamberg (8. Mai, 20.30 Uhr/alle bei MagentaSport) ist anspruchsvoll. Bei Punktgleichheit hätten die Towers immerhin die direkten Vergleiche gegen Göttingen und Crailsheim gewonnen, den gegen Bamberg aber verloren.

Play-off-Teilnahme würde Hamburg Towers Planungen erleichtern

Die Play-offs sind für die Towers sportlich und wirtschaftlich nicht überlebenswichtig, wären für die Planungen zur kommenden Saison jedoch auf allen Ebenen (Spieler, Sponsoren) hilfreich. Aus dem privatwirtschaftlich organisierten EuroCup hat Sportchef Marvin Willoughby vor Kurzem das Signal erhalten, die Teilnahme der Towers in der nächsten Saison sei grundsätzlich möglich, das erneute Erreichen der K.-o.-Runde in der Bundesliga würde indes den Entscheidungsprozess positiv beeinflussen. Für ihre EuroCup-Premiere hatten die Towers vor dieser Saison rund 100.000 Euro in moderne Technik, bessere Infrastruktur und Logistik investiert.

Der Auftritt in einem internationalem Wettbewerb wiederum ist ein zen­traler Punkt in den Verhandlungen mit alten, neuen Spielern und vor allem dem spanischen Erfolgstrainer Pedro Calles. Willoughby führt seit Wochen Gespräche, bleibt auch positiv gestimmt, mit ersten Vertragsabschlüssen rechnet er dennoch nicht vor Anfang Juni. „Unsere Aufgabenstellung lautet: Wie können wir Kontinuität hinbekommen, mehr Nachhaltigkeit?“, sagt Willoughby.

Bisher waren mehrjährige Verträge, weil teurer, bei den Towers die Ausnahme, jetzt sind sie das Ziel. Kontinuität, betont Wil­lough­by, wäre der nächste große Schritt in der Entwicklung des Vereins.

