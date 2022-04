Hamburg Towers: „Dumm und dümmer“ ins EuroCup-Viertelfinale

Hamburg. Ein Volltrottel ist dieser Tage das große Vorbild von Marvin Willoughby. „Wie groß ist die Chance, dass wir jemals zusammenkommen?“, fragt der verblödete Lloyd Christmas, verkörpert von Jim Carrey, im Klamauk-Klassiker „Dumm und dümmer“ seinen Schwarm Mary (Lauren Holly). Die attraktive, junge Dame entgegnet: „Eins zu einer Million.“ Woraufhin Lloyd vor Freude seine Hände zu Fäusten ballt, „und dann sagt er, dass es also eine Chance gebe“, vervollständigt Willough­by die Szene feixend.

Genau mit dieser Einstellung, so der Geschäftsführer, gehen seine Hamburg Towers in das große Duell bei Valencia Basket im Achtelfinale des EuroCups an diesem Mittwochabend (20.30 Uhr/MagentaSport).

Hamburg Towers treffen als "Underdog" auf Valencia

„Der Modus ist auf jeden Fall für den Underdog gemacht“, sagt Willoughby, nun wieder ernst. In einer Play-off-Serie über mehrere Partien sei es fast unmöglich, Valencia zu besiegen. Doch in einem Spiel, wenn die Dreier fallen, wenn der Gegner einen schlechten Abend hat, wenn die 50:50-Entscheidungen der Schiedsrichter zugunsten der Towers, die in Bestbesetzung antreten, ausfallen. Aber selbst wenn der zu erwartende Fall gegen den Tabellensechsten der spanischen Liga, dessen Etat mit 15,2 Millionen gut dreimal so hoch ist wie der der Hamburger, eintritt, sei er zufrieden, meint Willoughby: „Wir sehen diese Begegnung als Belohnung an.“

Eine übergroße Bedeutung, beispielsweise als größtes Spiel der Vereinsgeschichte, will der 44-Jährige dem Achtelfinale nicht beimessen. „Wir haben um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt, um die Zweitliga-Meisterschaft. Aber wenn ihr wollt, dann ist es jetzt das größte Spiel, weil das nächste Spiel immer das größte ist.“

Towers-Trainer Calles freut sich auf Spiel gegen Valencia

Etwas anders ist die Gefühlslage bei Trainer Pedro Calles. Naturgemäß. 2012 verließ der Andalusier aus Córdoba sein Heimatland, um in der niedersächsischen Provinz bei den Artland Dragons aus Quakenbrück (13.000 Einwohner) als Athletiktrainer anzuheuern. Die restliche Geschichte über die erstaunlich erfolgreiche Trainerlaufbahn in Quakenbrück, bei Rasta Vechta und nun in Hamburg ist hinlänglich erzählt worden. Das Aufeinandertreffen mit Valencia stellt allerdings eine Zäsur für Calles dar. „Als ich meine Reise begonnen habe, hätte ich mir nie erträumt, schon zehn Jahre später als Cheftrainer in einem europäischen Wettbewerb in Valencia anzutreten“, sagt der Bundesligatrainer des Jahres 2019.

Da der 38-Jährige aber primär als Basketball-Aficionado bekannt ist denn als Romantiker, gibt es noch einen zweiten Grund, der ihn im Vorwege des Achtelfinales glücklich macht. „In der spanischen Liga wird der beste Basketball in ganz Europa gespielt. Ich freue sehr darauf, diese Spielkultur mal wieder aus nächster Nahe zu erleben.“ Anschauungsunterricht nimmt derweil auch Willoughby. Der Towers-Boss und -Sportdirektor besichtigt vor Ort das Trainingszentrum des vierfachen EuroCup-Gewinners, der neben Virtus Bologna, Partizan Belgrad und Joventut de Badalona abermals als Titelkandidat gilt. „Die In­frastruktur dort soll beeindruckend sein. Da kann man sich vielleicht etwas abschauen“, so der frühere Nationalspieler.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und wie immer bei Auswärtsreisen stehen Treffen mit Spieleragenten und Trainern auf dem Programm. Mit Valencia verbindet Wil­lough­by im Übrigen seine ganz eigene Geschichte. 2003 schied er als Flügelspieler der Köln 99ers an der spanischen Mittelmeerküste aus. Im EuroCup. Im Achtelfinale. Es könnte sein, dass sich die Geschichte wiederholt. Lloyd und Mary sind letztlich kein Paar geworden.