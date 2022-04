Basketball-Bundesliga: Towers schicken Frankfurt in Richtung Abstieg

Die Hamburger gewannen in der edel-optics.de Arena mit 68:58. Warum sich das Publikum noch lange an den Abend erinnern wird.

Basketball-Bundesliga Towers schicken Frankfurt in Richtung Zweite Bundesliga

Hamburg. Nicht mal sein legendärer Vater konnte Marco Völler (33) noch helfen: „Der kennt sich mit Abstiegskampf ja nicht aus.“ Und wird dies auch künftig nicht. Denn Rudi Völler (62) ist in seiner letzten Saison als Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, während sein Sohn in seiner ersten als Manager Sport der Fraport Skyliners aus Frankfurt ist – die, so viel steht seit Mittwochabend fest, aller Voraussicht nach mit dem Abstieg enden wird.

Der Absturz ist nur noch zu verhindern durch eine theoretische Konstellation, deren Wahrscheinlichkeit unterhalb der eines Lottogewinns liegt. An den Abgrund gestoßen durch die Hände der Hamburg Towers, die vor 2103 Zuschauenden in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena mit 68:58 (13:10, 17:11, 21:24, 17:13) gewannen.

Basketball-Bundesliga: Towers halten Play-off-Kurs

Apropos Abgrund: Das Publikum dürfte sich noch eine Weile an diesen Abend erinnern. Was der abgrundtiefen Qualität der Begegnung geschuldet war. Frankfurt spielte wie ein Zweitligist, bestenfalls. Die Towers, die immerhin ihren Play-off-Kurs hielten, wie ein Abstiegskandidat. Es entwickelte sich eine der schwächsten Partien der vergangenen Jahre.

Mitunter wirkte es, als wären in Ball und Ringen gleichpolige Magneten versteckt, so absurd schwach waren die Wurfquoten. Zusammen verwandelten die Teams lediglich 14 von 36 Freiwürfen und acht von 48 Dreiern. Hamburg warf den Ball 24-mal zum Gegner – und lief dennoch nie Gefahr, von diesem dafür bestraft zu werden.

Towers: Kotsar (17 Punkte), J. Brown (15), Hinrichs (12), Homesley (9), Hollatz (5), Bluiett (5), Christen (3), Meisner (2), Edigin, DiLeo.

