Basketball-Bundesliga: Hamburg Towers unterliegen in Göttingen

Göttingen/Hamburg. Maik Kotsar gilt inzwischen als einer der drei besten Center der Basketball-Bundesliga. Der estnische Nationalspieler ist der verlässlichste und häufig beste Akteur der Hamburg Towers. Doch der 25-Jährige hat eine Schwachstelle: Größe. Nicht seine eigene, die mit 2,08 Meter dem Gardemaß nahekommt, sondern die seiner Gegenspieler. Wann immer Kotsar gegen deutlich höher gewachsene Verteidiger antritt, steckt er in Schwierigkeiten.

Dies war in den Play-offs der Vorsaison gegen Berlins 2,24-Meter-Giganten Christ Koumadje so und auch am Sonntagabend gegen den 2,18 Meter großen Philipp Hartwich von der BG Göttingen. Wie seine Mannschaft fand Kotsar schwer ins Spiel, verfehlte seine ersten vier Würfe und war nicht in der Lage, die knappe 80:83 (16:22, 27:21, 17:21, 20:19)-Niederlage zu verhindern. Dadurch tauschen beide Kontrahenten, die in Richtung Play-offs steuern, die Plätze.

Basketball-Bundesliga: Mehr Kampf als Spielkultur

Doch Kotsar ist nicht grundlos ein Star. Sowohl er berappelte sich mit fortlaufender Spielzeit, fand Lösungen gegen die Defensive der Niedersachsen, als auch seine Mitspieler. Den Hamburgern war die hohe Belastung der permanenten englischen Wochen deutlich anzumerken. Es war mehr Kampf als Spielkultur.

Und die Towers kämpften. Hechteten vergebenen Würfen nach, sprangen nach verloren geglaubten Bällen und gaben sich auch nach zwischenzeitlichem 61:69-Rückstand nicht geschlagen. Sinnbildlich dafür stand Justus Hollatz, der unter der Woche wegen einer Erkältung flach lag, sich aber dennoch knapp 24 Minuten auf wackeligen Beinen hielt, um in der Schlussphase mit acht Vorlagen als Entscheidungsträger voranzugehen, was in einer trügerischen 78:73-Führung zweieinhalb Minuten vor Schluss resultierte.

Basketball-Bundesliga: Browns Dreier ging daneben

Und dann? War die Luft raus. Hamburg quälte sich nur noch übers Parkett, kam nicht mehr zum Korb durch. Die Verlängerung hatte Jaylon Brown auf der Hand, doch sein Dreier ging daneben.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Towers: J. Brown (17 Punkte), Homesley (17), Kotsar (15), Hinrichs (10), Hollatz (7), Meisner (6), DiLeo (5), Christen (3), Edigin, Bluiett.