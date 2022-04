Basketball: Hamburg Towers auf „Straße zum Ruhm“ nach Valencia

Die Towers können trotz des 70:95 (42:49) im abschließenden Gruppenspiel in Ankara stolz auf sich sein (Archivbild).

Hamburg. „Road to Greatness“ heißt der Slogan des Basketball-EuroCups. Auf dieser „Straße zum Ruhm“ führt die Hamburg Towers der nächste Stop zu Valencia Basket. Dieser Weg wird kein leichter sein, hört man Xavier Naidoo säuseln – und muss ihm ausnahmsweise zustimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Endstation an der spanischen Südostküste erreicht sein wird. Aber dennoch können die Wilhelmsburger bei ihrer internationalen Premiere trotz des 70:95 (42:49) im abschließenden Gruppenspiel in Ankara und Platz sieben stolz auf sich sein.

Trainer Pedro Calles predigt gebetsmühlenartig, dass der zweithöchste europäische Wettbewerb in dieser Saison nur zum Lernen da sei. Und die Towers haben gelernt: Den Respekt vor großen Namen abzulegen; mit der Doppelbelastung fertig zu werden; auch Ausfälle ihrer Leistungsträger kompensieren zu können. Ungeachtet der hohen Schlagzahl, die seine Akteure anschlagen müssen, schonte Calles seine Leistungsträger nahezu nie – und wird dafür nun mit einem Trip in sein Heimatland belohnt.

Basketball: Valencia kein einfacher Gegner

Es gibt wahrlich einfachere Gegner als den Tabellenvierten der spanischen Liga, der den Siebten der Bundesliga am 19. oder 20. April empfängt. Das Budget der ausgeglichen besetzten Mannschaft beläuft sich auf 15,2 Millionen, ist damit rund dreimal so hoch wie das der Hamburger. Doch der K.-o.-Modus vom Achtelfinale an, nach zuvor zähen 17 Gruppenbegegnungen mit 7:10 Siegen, lässt die Towers hoffen.

„In einem einzigen Spiel, in dem wir heiß laufen können, glaube ich an unsere Chance“, sagte Flügelspieler Lukas Meisner bereits vor Wochen, als das Weiterkommen feststand. Das Viertelfinale am 26/27. April wird er sich wohl im Kalender geblockt haben.

Basketball: Towers kämpfen um die Play-offs

In jedem Fall stehen den Hamburgern mindestens drei weitere englische Wochen in Bundesliga (BBL) und EuroCup bevor. Beginnend mit dem wichtigen BBL-Auftritt im Kampf um die Play-offs bei der BG Göttingen, dem punktgleichen Tabellenachten, an diesem Sonntag (18 Uhr/MagentaSport). Kein Problem, so Routinier Seth Hinrichs: „Dafür haben wir alle hier unterschrieben, um zweimal wöchentlich zu spielen. Darauf freuen wir uns.“ Der Weg zum Ruhm, er scheint ein spaßiger zu sein.

Die Towers bleiben bei den verbleibenden Heimspielen in dieser Saison bei der 2G-plus-Zugangsregelung und einer Maskenpflicht.