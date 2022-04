Basketball: Hamburg Towers müssen Heimniederlage im EuroCup einstecken

Hamburg. Die drei litauischen Flaggen auf den Tribünen der edel-optics.de Arena lieferten die einzigen Farbtupfer bei einem ansonsten blassen Basketballspiel. Und zumindest die Handvoll Fans, die sich hinter dem gelb-grün-roten Stoff versteckt hatten, amüsierte sich. Ein langer Abend war es hingegen für die Hamburg Towers, die ihre EuroCup-Gruppenpartie gegen Lietkabelis Panevezys vor 884 Zuschauern mit 72:87 (8:23, 27:29, 15:13, 22:22) verloren.

Hamburg Towers ohne Hollatz und Homesley im EuroCup

Ohne Aufbauspieler Justus Hollatz (Erkältung) sowie Caleb Homesley (Rückenprobleme) war die Ausgangslage ungünstig. Dass es 4:36 Minuten bis zu den ersten Punkten dauerte, zahlte darauf ein. „Das erste Viertel war leider der Schlüssel. Einige Spieler musste wegen der Ausfälle auf ungewohnten Positionen spielen und haben sich erst nach einiger Zeit zurechtgefunden. Von Abschnitt zwei an kann ich kaum etwas kritisieren, außer dass wir nach Ballgewinnen nicht schnell genug umgeschaltet haben“, sagte Trainer Pedro Calles.

Immerhin: Die Wilhelmsburger ließen sich im dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen nie hängen. Müdigkeit hätte Calles auch nicht als Ausrede gelten lassen. Trotz der hohen Belastung behielt er seine Leistungsträger über weite Strecken auf dem Parkett. „Wir nutzen jedes Spiel, jeden Angriff, um besser zu werden“, begründete der Spanier diese Entscheidung. „Zweimal pro Woche spielen – dafür haben wir alle hier unterschrieben. Also kein Problem“, sagte Seth Hinrichs, der gut 25 Minuten Spielzeit erhielt, dazu.

Hamburg Towers: Kotsar kann auch ein Cut über dem Auge nicht stoppen

Angeführt vom überraschend starken Trevon Bluiett, Jaylon Brown und Maik Kotsar, den auch ein Cut über dem rechten Auge, der mit zwei Stichen genäht wurde, nicht stoppen konnte, kämpften sich die Gastgeber selbst nach zeitweiligem 20-Punkte-Rückstand wieder heran. Doch auf jeden Comeback-Versuch antworteten die Gäste in guter litauischer Tradition eiskalt von der Dreierlinie.

Vor allem der Auftritt von Bluiett, der als Aushilfsaufbauspieler seine beste Saisonleistung zeigte, ist ermutigend. „Das letzte Mal habe ich diese Rolle mit acht oder neun Jahren übernommen. Dafür bin ich ganz gut zurechtgekommen. Dummerweise war Gegner bereits im Rhythmus, als wir begonnen haben, unseren zu finden“, so der US-Amerikaner.

Schon am Mittwoch fällt die Entscheidung über die EuroCup-Platzierung der Towers

Die kleine Chance der Towers auf Platz fünf in ihrer Vorrundengruppe ist durch die Pleite passé. Der sechste Rang ist aber in Reichweite. Die Entscheidung darüber fällt am Mittwoch im direkten Duell bei Turk Telekom Ankara. Ein Sieg genügt, da Hamburg bereits das Hinspiel gewonnen hat. „Allerdings müssen wir dann unbedingt physischer und mit mehr Energie in die Begegnung starten“, so Hinrichs.

Die schwierige Aufgabe beim Team von Ex-Bundestrainer Henrik Rödl müssen die Norddeutschen jedoch ohne Hollatz und Homesley angehen, die die Reise am Dienstagvormittag in die türkische Hauptstadt nicht mit antreten werden.

Towers: Bluiett (19 Punkte), J. Brown (17), Kotsar (16), Meisner (9), Christen (4), Walker (3), DiLeo (2), Hinrichs (2), Rich, Edigin.