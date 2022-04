Basketball: Drei Bestmarken und ein Debüt für die Hamburg Towers

Hamburg. Am Tag nach dem Spiel, in dem beinahe jeder Wurf saß, gingen die Spieler der Hamburg Towers mit ihren Familien und Freunden in der Stadt spazieren, genossen ihren freien Tag. Nach dem Spiel ist nun bekanntlich vor dem Spiel, und das gilt besonders in dieser Saison für die Wilhelmsburger Basketballer.

Am Sonntag war der Zauber des 113:63-Rekordsieges gegen die Crailsheim Merlins bereits verflogen, Trainer Pedro Calles bereitete sein Team taktisch auf das letzte EuroCup-Heimspiel am heutigen Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in der edel-optics.de Arena gegen Lietkabelis Panevezys vor.

Basketball: Calles zieht Positives aus Spiel gegen Crailsheim

Besiegen die Towers wie im Hinspiel (100:96) die Litauer, lassen dann am Mittwoch (19 Uhr/MagentaSport) bei Telekom Ankara im letzten Gruppenspiel noch den achten Erfolg im EuroCup folgen, würden sie im Achtelfinale als Tabellenfünfter nicht chancenlos wohl zu Virtus Segafredo Bologna nach Italien fliegen. Da Calles jedoch nicht in Konjunktiven denkt, versuchte der Spanier erst mal das Positive aus dem Rekordfestival gegen Crailsheim mitzunehmen, „vor allem das gewonnene Selbstvertrauen aus dieser beeindruckenden Vorstellung der Mannschaft“.

Der Sieg mit 50 Punkten Unterschied war der bisher höchste in der achtjährigen Vereinsgeschichte, zugleich der höchste aller Teams in dieser Erstligasaison. Die deutlichsten Bundesligasiege seit Beginn der statistischen Datenerfassungen im Jahre 1998 gelangen 1999 Alba Berlin, das Bayreuth (106:43) und Ulm (109:46) jeweils mit 63 Punkten Differenz abfertigte.

Persönliche Bestmarken für Brown und Edigin

Zum Mannschaftsrekord kamen für die Towers persönliche Bestmarken. Spielmacher Jaylon Brown hatte zuvor keine 29 Punkte (bisher maximal 26) in der Bundesliga erzielt, Center Eddy Edigin noch keine 14 (zuvor maximal sieben). Für Talent Hendrik Drescher (22) waren seine vier Zähler die ersten in der höchsten deutschen Spielklasse.

Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass die Crailsheimer nach einem Corona-Ausbruch und mehreren Verletzten, darunter der ehemalige Towers-Spielmacher T.J. Shorts (gerissener Brustmuskel), „momentan nicht konkurrenzfähig sind“, wie Manager Martin Romig beklagte.

Ohnehin gesellt sich zu den 18 Clubs in dieser Saison als größter Gegner immer wieder das Virus, unter dessen Verbreitung jede Mannschaft bereits litt und deswegen entsprechende sportliche Rückschläge hinnehmen musste. Die Hamburger verloren nach vier Corona-Fällen beim Abstiegskandidaten Gießen 46ers mit 73:100, profitieren jetzt von den Nöten der Crailsheimer.

Basketball: Calles lobt Gier der Towers

Im Dreikampf mit Göttingen und Crailsheim um die letzten beiden Play-off-Plätze sieben und acht warfen sie sich dadurch in eine gute Position. „Die Umstände, denen alle Teams in dieser Spielzeit ausgesetzt sind, haben den Sieg gegen Crailsheim sehr hoch ausfallen lassen“, sagte Calles, lobte aber die Gier seiner Profis, deren Einstellung, „dass sie sich selbst mit der hohen Führung nie zufriedengaben“.

Diese permanente Power will der Coach sehen, und sein Team scheint das begriffen zu haben. „Auf dem Feld gibt es für uns keine Kompromisse. Wir versuchen immer alles zu geben, egal wie es steht“, sagte Edigin. „Wir müssen aber weiter im Training hart arbeiten, um uns weiter zu verbessern.“ Schöner hätte es Calles nicht formulieren können.