Basketball: Towers gewinnen historisches Heimspiel gegen Crailsheim

Hamburg. Es sollte für die Hamburg Towers das richtungweisende Spiel um die Teilnahme an den acht Play-off-Plätzen der Basketball-Bundesliga werden, das Duell gegen die Crailsheim Merlins, die Begegnung des Tabellenachten gegen den -neunten aus Baden-Württemberg. Spannung kam jedoch sehr schnell nur über die Höhe des Sieges der Towers auf, die vor 2414 Zuschauenden in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena mit 113:63 (25:14, 33:19, 32:17, 23:13) sowohl den höchsten Erfolg der Vereinsgeschichte als auch höchsten Saisonsieg der gesamten Liga in dieser Spielzeit feierten

Durch den vierten Pflichtspielsieg in Folge sind die Hamburger auf Rang sieben geklettert. "Ich glaube, solche Spiele erlebt man im Profisport nicht allzu häufig. Wir hatten vom Hinspiel noch eine Rechnung offen, dort haben wir hoch verloren. Das war für das Spiel heute natürlich eine Extra-Motivation bei jedem Spieler. Wir wollten das Spiel auf jeden Fall gewinnen und dass wir es auf diese Art und Weise geschafft haben, ist natürlich super", erklärte Nationalspieler Hollatz, der sich voller Euphorie einen kleinen nett gemeinten Seitenhieb für seinen überehrgeizigen Coach hatte. "Dieser Sieg stellt hoffentlich auch den Trainer zufrieden."

Basketball: Gegner Crailsheim reiste ersatzgeschwächt an

„Wir sind momentan nicht konkurrenzfähig“, entschuldigte Crailsheims Manager Martin Romig den Auftritt seiner Mannschaft. Nach einem Corona-Ausbruch konnten zwölf Spieler zuletzt nicht trainieren, zudem fällt mit dem ehemaligen Towers-Spielmacher T.J. Shorts (Teilabriss des Brustmuskels) der in der bisherigen Saison wichtigste Akteur der Zauberer bis zum Saisonende aus. Die Niederlage in Hamburg war für Crailsheim die sechste in Folge, die Aussicht auf den zwischenzeitlich sicher geglaubten Play-off-Platz schwindet derzeit von Spiel zu Spiel.

Nur die Lichtanlage machte den Towers Probleme

Probleme hatten die Towers nur vor dem Spiel, als das Licht in der Halle für fünf Minuten ausfiel. Eine defekte Sicherung soll die Ursache gewesen sein. Auch an der Korbanlage, an der sich die Hamburger warm warfen, schraubten Techniker lange, bis sie richtig justiert war. Und dass Topscorer Caleb Homesley mit Rückenschmerzen kurzfristig ausfiel, schien zudem kein gutes Omen. Doch in der Halbzeit gab der US-Spielmacher bei MagentaSport Entwarnung: „Bis zum EuroCup-Spiel am Montag gegen Panevėžys sollte ich wieder fit sein.“

Wie gesagt, die Begegnung lief schon kurz nach dem Tip-off nur in eine Richtung, die Towers trafen, wie sie wollten, 72,5 Prozent ihrer Zweier und 40,7 Prozent ihrer Dreier landeten im Korb. Mit 29 Punkten war Forward Jaylon Brown, dem zuvor noch nie in der Bundesliga so viele Zähler gelungen waren, erneut der erfolgreichste Werfer, Kollege Justus Hollatz gelang neben 13 Punkten mit 14 Assists wieder eine zweistellige Anzahl an Vorlagen.

Edigin, Drescher und Brown mit persönlichen Bestleistungen

Überhaupt spielten die Towers ganz nach dem Geschmack ihres Trainers Pedro Calles, der Team-Basketball predigt, bei Einzelaktionen die Stirn runzelt. 33 Körbe erzielten die Hamburger nach Vorlagen. Bemerkenswert auch die Ausbeute von Center Eddy Edigin, der in 16:17 Minuten 14 Zähler einnetzte, was eine neue Bundesliga-Bestmarke für den bulligen 26-Jährigen bedeutete.

Nachwuchscenter Hendrik Drescher (22) freute sich über vier Punkte und ebenfalls einen persönlichen Bestwert. Insgesamt war es eine überzeugende Teamleistung. "Ich möchte meinen Spielern zu einer tollen Performance und der richtigen Einstellung gratulieren. Es ist natürlich ganz klar, dass die 50 Punkte nichts aussagen, über die beiden Teams oder die Clubs. Unser Ziel war es heute, unseren Basketball zu spielen und gegen einen direkten Konkurrenten ein gutes Spiel abzuliefern", lobte Trainer Calles.

Hamburg Towers: Jaylon Brown 29 Punkte, Kotsar 22, Meisner 14, Edigin 14, Hollatz 13, Bluiett 8, Rich 7, Drescher 4, Di Leo 2.