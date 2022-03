Transferfrist endet: So planen die Hamburg Towers

Hamburg. Das Mobiltelefon ist der ständige Begleiter von Marvin Willoughby (44). Der Geschäftsführer und Sportdirektor der Hamburg Towers ist eben ein gefragter Mann. Deshalb nahm es der ehemalige Profi auch locker zur Kenntnis, dass sein Smartphone am Donnerstag etwas häufiger klingelte und vibrierte als ohnehin schon.

Da die Transferperiode im europäischen Basketball am 31. März endete, versuchten Agenten mit allen Tricks ihre wechselwilligen Profis irgendwo unterzubringen. Doch bei Willoughby bissen sie auf Granit. "Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir werden die Saison mit der Mannschaft, die wir haben und der wir vertrauen, zu Ende spielen.", erklärte Willoughby.

Basketball: Dünner Kader könnte Saisonziel gefährden

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der Towers-Chef in den vergangenen Wochen intensiv den Spielermarkt beobachtet hat. Die Hamburger haben trotz der Doppelbelastung aus Basketball-Bundesliga (BBL) und EuroCup mit zwölf Profis sowie den Nachwuchskräften Jordan Walker und Henrik Drescher einen Kader, der auf Kante genäht ist. Jede Verletzung, so wie der Mittelfußbruch von Forward Zach Brown (26), tut den Wilhelmsburgern richtig weh. "Die Problematik ist eher der Gesundheitszustand als dass wir das Gefühl haben, die Mannschaft verstärken zu müssen. Wir sind nicht besonders tief besetzt und müssen daher Daumen drücken, dass wir gesund bleiben, aber wir wollten nicht jemanden verpflichten, nur um einen zu verpflichten", sagte Willoughby.

Bei den zwei bisherigen Nachverpflichtungen hatte Willoughby auch nicht wirklich ein glückliches Händchen bewiesen. Der Vertrag von Spielmacher Ray McCallum (30), der im Oktober 2021 verpflichtet worden war, wurde bereits im Februar dieses Jahres wieder aufgelöst. Auch Forward Trevon Bluiett (27), der eine Woche nach dem Abgang von McCallum nachverpflichtet wurde, konnte noch nicht nachweisen, dass er eine Verstärkung darstellt.

Towers vor erstem Endspiel um die Play-offs

Und so muss es das vorhandene Spielermaterial richten, aus einer bisher sehr ordentlichen Saison eine richtig gute zu machen. Im EuroCup haben die Hamburger in ihrer Premierensaison bereits die K.o-Runde erreicht, nun steht die Mission Play-off-Teilnahme in der BBL auf der Agenda. Aktuell sind die Hamburger auf Rang acht, der als letzter zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt. Am Freitag (20.30 Uhr, Magenta Sport) steht für die Towers das erste "Endspiel" um die Play-offs auf dem Programm, wenn Verfolger Crailsheim Merlins in der edel-optics.de Arena gastiert.

Die zuletzt von Krankheit und Verletzung geplagten Crailsheimer, die ohne den bisher so herausragenden Ex-Hamburger T.J. Shorts (24, Brustmuskelabriss) antreten müssen, liegen mit einer Bilanz von 12:11-Siegen einen Platz hinter den Towers, die aktuell 14:12-Siege vorweisen können. "Wenn wir gesund bleiben, unseren Trainingsrhythmus halten können, und unser Niveau erreichen, werden wir noch viele Spiele in der BBL gewinnen", erklärte Willoughby, der aber auch klarstellt, dass ein Verpassen der Play-offs kein kolossaler Misserfolg wäre. "Wenn wir in den kommenden Wochen unser hohes Niveau erreichen, am Ende aber vielleicht nur Zehnter werden, ist es auch okay", sagte der Towers-Chef.

Towers-Coach will Crailsheim-Spiel nicht überbewerten

Derartige Rechenspiele interessieren Cheftrainer Pedro Calles (38) nicht im Geringsten. Der Spanier lebt die allseits beliebten Sportler-Floskeln "Wir denken nur von Spiel zu Spiel", "Wir schauen nicht auf die Tabelle", "Wir wollen uns verbessern" wie kaum ein anderer. Deshalb will der Coach die Bedeutung der Partie gegen Crailsheim auch nicht überbewerten. "Wir haben zuletzt in der Liga zwei Spiele in Folge gewonnen, aber wir können nicht in der Vergangenheit leben. Wir bereiten uns jetzt auf Crailsheim vor, von denen wir nicht genau wissen, mit welchem Personal sie bei uns auflaufen werden", sagte Calles.

Immerhin weiß der Towers-Coach seit Donnerstag, mit welchem Personal er die Mission Play-off-Qualifikation realisieren muss.