Hamburg Towers gelingt höchster EuroCup-Sieg der Vereinsgeschichte

Hamburg. „Una notte speciale“ war es nicht, was die nur 741 Zuschauer am Mittwochabend in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena geboten bekamen. Es gab bei Weitem schon besonderere Nächte für die Hamburg Towers als die ihres 90:69 (15:10, 33:26, 23:16, 19:17)-Siegs in der EuroCup-Vorrunde gegen Dolomiti Energia Trient. Die Südtiroler standen bereits vor der Partie als Gruppenletzter fest und wollten diese dementsprechend avanti hinter sich bringen. Ein dankbarer Rivale auf dem Weg, sich eine bessere Ausgangssituation für die K.-o.-Runde zu verschaffen.

Vom Sprungball weg hatte Hamburg auf dem Weg zum höchsten EuroCup-Erfolg der jungen Vereinsgeschichte alles unter Kontrolle. Dem dahintrudelnden Spiel hätte ein Espresso doppio gut getan. Den servierte Lukas Meisner, in dem er das Publikum mit einem spektakulären Block nach 8:24 Minuten wachrüttelte. Bei den Gästen vom Brenner brannte anfangs nur Trainer Emanuele Molin. Sein Engagement an der Seitenlinie war zumeist intensiver als das seines Team. Vergebens. Sogar der höchst selten eingesetzte Publikumsliebling Jürgen Rich schenkte Trient acht Punkte ein. Mamma mia!

Hamburg Towers gewannen in EuroCup-Vorrunde

Da Towers-Trainer Pedro Calles auch zwei Tage vor dem wichtigen Bundesligaspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim seine Leistungsträger nur unwesentlich schonte, betrieb Aufbauspieler Justus Hollatz seine eigene Art von Belastungssteuerung. Er fing sich früh drei Fouls ein und dirigierte seine Mitspieler daher lediglich knapp 22 Minuten übers Parkett.

Dort stemmten sich nur zwei kleine Italiener, die eigentlich US-Amerikaner sind, in Person von Dominique Johnson und Jordan Caroline gelegentlich gegen die drohende Pleite. Doch der glänzend aufgelegte Jaylon Brown, der seine aufsteigende Form bestätigte, spielte da nicht mit und brachte den nie gefährdeten Erfolg mit 22 Punkten, darunter fünf Dreipunktewürfen, unter Dach und Fach. Basta.

Werden die Hamburg Towers Gruppenfünfter?

Da gleichzeitig Lietkabelis Panevezys (Litauen) gegen Turk Telekom Ankara unterlag, steht den Towers weiterhin die Möglichkeit offen, sogar noch als Gruppenfünfter ins Achtelfinale einzuziehen. Für die Italiener heißt es dagegen „Ciao, bella ciao“.

Towers: J. Brown (22 Punkte), Homesley (9), Meisner (9), Kotsar (14), Christen (8), DiLeo, Edigin (5), Hollatz (8), Bluiett (3), Hinrichs (4), Rich (8), Walker.

