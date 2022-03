BBL: Hamburg Towers trotzen Negativtrend des Geschäftsklimas

Hamburg. Was der Wirtschaft der Ifo-Index, ist dem Sportbusiness der Spobis-Index. Und die neuesten Zahlen des Kölner Marktforschungsinstituts Nielsen Sports zum Geschäftsklima verheißen nichts Gutes für die Basketball-Bundesliga (BBL).

Generell verschlechterten sich die erhobenen Werte, maßgeblich in Umsatz und Medialität, in nahezu allen Sportarten im zweiten Halbjahr 2021, verglichen mit den vorherigen sechs Monaten. Und: Die BBL verliert besonders gegenüber der Handball-Bundesliga (HBL) und Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Entgegen diesem Trend stehen die Hamburg Towers auf kerngesunden Beinen.

BBL: "Der Trend ist positiv"

„Die Pandemie ist in die Zeit des potenziell größten Wachstums, direkt nach unserem Bundesliga-Aufstieg, gefallen. Wegen unserer damals noch recht schlanken Organisationsstrukturen konnten wir flexibel reagieren und sogar nachlegen. Dementsprechend dürfte ein großer Entwicklungsschritt nun vor uns liegen“, sagt Geschäftsführer Jan Fischer. Auch bereits geplante Maßnahmen wie die Auslagerung besonders zuschauerträchtiger Partien in die Barclaycard Arena seien wieder ein Thema.

Durch die Rückkehr der Fans habe die Anziehungskraft für Sponsoren wieder zugenommen. „Wir haben gute Gespräche geführt, der Trend ist sehr positiv. Es sieht deutlich besser aus als noch vor einem halben Jahr“, so Fischer.

BBL muss im Bereich Medialität Einbußen hinnehmen

Im Ligen-Vergleich muss die BBL vor allem im Bereich Medialität Einbußen hinnehmen. Nur rund 44.000 (-17 %) Online-Artikel mit Bezug zur Liga wurden veröffentlicht, die DEL kommt fast auf die doppelte Anzahl. Bei der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien liegt die BBL zwar vor den Konkurrenzligen, musste allerdings auch hier Verluste von zehn Prozent verkraften.

Angewachsen sind die TV-Impressionen, die Sendedauer und Quote kombinieren, auf einen Wert von 1,43 Milliarden – der jedoch weit hinter denen der HBL (2,26) und DEL (4,14) zurückbleibt. Auch in den medialen Kategorien trotzen die Towers der Großwetterlage. „Wir verzeichnen eine deutliche Steigerung des Outputs in den regionalen Medien“, sagt Pressesprecher Florian Eisebitt.

Die Bundesliga hat die Spieltage 32-34 terminiert: 24. April, 18 Uhr: Hamburg Towers – FC Bayern München. 29. April, 19 Uhr: Alba Berlin – Hamburg Towers. 1. Mai, 18 Uhr: MBC Weißenfels – Hamburg Towers.