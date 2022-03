Heidelberg. Die Frage, ob es im Sport von Vorteil ist, in der Favoritenrolle zu stecken, oder der geringere Druck dem Außenseiter zugutekommt, ist so alt wie die, ob Heidelberg nach der Heidelbeere oder benannt ist oder es umgekehrt war. Daher wollte Pedro Calles vor dem Auftritt seiner Hamburg Towers bei den MLP Academics Heidelberg genau darauf angesprochen, auch gar nicht auf die Beantwortung eingehen. „Wir sollten Favorit sein, wir könnten Favorit sein, wie dem auch sei, ich glaube nicht an so etwas“, sagte der Cheftrainer. Calles´ Mannschaft zögerte indes keinen Moment, um die Frage auf dem Parkett zu beantworten. Sie überrollte den Aufsteiger vom Sprungball an und gewann überlegen mit 100:76 (33:13, 20:18, 20:22, 27:23).

Klarer Sieg: Hamburg Towers überrollen Heidelberg

Schon die ersten drei Würfe von der Dreierlinie, zwei von Jaylon Brown, einer von Robin Christen, zappelten im Nylonnetz. Hamburg war vorne wie hinten einen Schritt schneller, als wäre die Zeitumstellung bereits von Freitag auf Sonnabend über die Bühne gegangen. Konsequenz war eine 16:6-Führung nach fünf Minuten.

Obwohl die Towers erst am Donnerstagabend einen bis in die Schlusssekunden umkämpften 89:85-Sieg bei den Niners Chemnitz feierten, während Heidelberg bereits am Mittwoch leichtes Spiel in Göttingen hatte, war von Ermüdung nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die Gastgeber zeigten trotz zweier früher Auszeiten Auflösungserscheinungen. Schon nach dem ersten Abschnitt, den die Norddeutschen fulminant mit 33:13 für sich entschieden, ging es nur noch darum, den Erfolg verletzungsfrei nach Hause zu bringen.

20 Punkte sind nichts im Basketball, würden Mahner, zu denen auch Calles gehört, nun sagen. Doch nicht an diesem Sonnabendabend. Die Partie in statistische Kategorien zu zerlegen, bringt die folgende Erkenntnis: Die Towers waren nahezu überall besser.

Die Towers waren nahezu überall besser

Vielsagender als emotionslose Zahlen war ohnehin der ungetrübte Blick aufs Geschehen auf dem Parkett. Die Gäste zelebrierten Calles-Basketball: Heidelberg wurde früh unter Druck gesetzt, hatte kaum die Gelegenheit, die Angriffe zu initiieren. Auf der Gegenseite passten sich Justus Hollatz & Co. in einen Rausch. 28 von 37 Feldkörben in der gesamten Begegnung ging eine direkte Vorlage voraus, ein exzellenter Wert. Wenn Eins-gegen-Eins gespielt wurde, dann wegen des erdrückenden Vorteils im direkten Duell – und meistens sehr effizient. Dazu wurde gezaubert. Spektakulärer Block von Jaylon Brown gegen den Korbleger von Academics-Aufbauspieler Robert Lowery, Touchdownpass von Caleb Homesley unter den Korb, Power-Dunking von Lukas Meisner.

Ergo: Die beste Halbzeit der Saison. Diese fasste Topscorer Meisner wie folgt zusammen: „Wir wollten deren Verteidigungssystem ausspielen, was uns gut gelungen ist, da wir viele offene Würfe bekommen haben.“ In dieser Verfassung ist Meisner auch wieder ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Die vergangenen sieben Partien des 26-Jährigen waren allesamt überzeugend bis überragend. Bundestrainer Gordon Herbert hat ihn seit seiner Amtsübernahme im vorigen Herbst bislang nicht berücksichtigt. Die besten Argumente für eine Nominierung lieferte Meisner mit der Einstellung seiner Saisonbestleistung von 20 Punkten.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Trend geht in die richtige Richtung

Beste Argumente für ihr Saisonziel hatte Meisners Mannschaft ohnehin parat. Binnen einer Woche ist die Wahrscheinlichkeit auf das Erreichen der Play-offs deutlich gestiegen. Erst der qualitativ besonders hoch einzustufende Auswärtserfolg beim starken Tabellensechsten aus Chemnitz, und damit endlich auch mal wieder einem Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top acht. Nur 48 Stunden später der in dieser Deutlichkeit für einen Play-off-Kandidaten standesgemäße Triumph beim Liganeuling.

Zwar trügt der achte Tabellenplatz, auf dem die Towers (14:12 Siege) stehen, denn die neuntplatzierten Hakro Merlins Crailsheim (12:9) rangieren nur hinter Hamburg, weil die Bundesliga nach wie vor auf das tradierte Punktesystem anstelle der in einem Sport, in dem es keine Unentschieden gibt, zumal bei verzerrtem Spielplan, viel sinnvollere Siegquotensystem setzt. Doch der Trend geht in die richtige Richtung. Die BG Göttingen (14:10) auf Platz sieben ist in Reichweite, Crailsheim gastiert am Freitag zum möglicherweise entscheidenden Duell in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena.

Bis dahin haben die Hamburger trotz hoher Belastung – schon am Mittwoch steht wieder eine EuroCup-Partie gegen Trento an – wenig Erholung vor sich. „Unter anderem an unserer Ganzfeldpresse müssen wir noch arbeiten, damit wir nicht so viele einfache Dinger abgeben“, sagte Meisner. Da das Spiel währenddessen keine weiteren nennenswerten Spannungsmomente mehr lieferte, widmen wir uns noch der Eingangsfrage. Die Heidelbeere war zuerst da. Der Name Heidelberg hat seinen Ursprung wahrscheinlich im Heidelbeerberg.

Towers: Meisner (20 Punkte), Kotsar (18), J. Brown (17), Hollatz (11), Christen (9), Hinrichs (8), Homesley (8), Walker (5), Edigin (4), Drescher, Bluiett.