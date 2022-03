Basketball: Hamburg Towers suchen Transfermarkt nach weiterem Guard ab

Sportdirektor Marvin Willoughby will nur jemanden verpflichten, der dem Team "wirklich weiterhilft" (Archivbild).

Hamburg. Pedro Calles gilt als nüchterner Analyst. Seine prosaischen Ausführungen spart sich der Trainer der Hamburg Towers für besondere Momente auf. Das Ende der Transferperiode in der Basketball-Bundesliga in einer Woche beispielsweise. „Manchmal gehst du in ein Restaurant und hast eine große Karte, manchmal gibt es nur ein paar Gerichte, und manchmal gehst du wieder nach Hause, weil dir gar nichts schmeckt“, sagt der Spanier über den aus seiner Sicht ausgetrockneten Spielermarkt.

Beim Blick auf seine Menükarte liebäugelt Sportdirektor Marvin Willoughby mit der Auswahl eines Guards. Spielertyp Oberkellner, der seinen Mitspielern die Bälle dort serviert, wo sie sie am liebsten haben. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass Willoughby das Transferbüfett verlässt, ohne seinen Appetit auf einen neuen Akteur gestillt zu haben.

Basketball: "Chance auf die Play-offs besteht noch"

„Es gibt Gründe, weswegen einige Spieler jetzt verfügbar sind. Wir werden nicht den erstbesten nehmen, sondern nur dann jemanden verpflichten, wenn er uns wirklich weiterhilft“, so der 44-Jährige. Denn, so viel stehe für ihn fest: „Das Problem ist nicht die Qualität im Kader, wir haben eine richtig coole Mannschaft voller Kämpfer. Es sind die Umstände mit Corona-Fällen, Verletzungen und internationaler Doppelbelastung“, sagt Willoughby über den Tabellenneunten (12:12 Siege), der drei Niederlagen Rückstand auf Crailsheim (12:9) auf dem finalen Play-off-Rang aufweist.

„Natürlich können wir die Tabelle lesen, die Chance auf die Play-offs besteht noch, und wir würden sie gerne wahrnehmen.“ Es sei jedoch nicht der richtige Zeitpunkt, um in Panik zu verfallen. Calles und sein Trainerstab seien ausgesprochen entspannt – und könnten notfalls auch mit den vorhandenen Spielerzutaten ein deliziöses Menü zaubern, das nach süßen Erfolgen schmeckt.