Basketball: Aus für Krasnodar – Towers im EuroCup-Achtelfinale

Der Dachverband des internationalen Wettbewerbs hat am Dienstag eine Entscheidung getroffen, von der die Hamburger profitieren.

Hamburg. Die Hamburg Towers haben am Dienstag das Achtelfinale im EuroCup erreicht, ohne gespielt zu haben. Die EuroLeague, Dachverband des internationalen Wettbewerbs, hat entschieden, dass Lokomotiv Kuban Krasnodar wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine vom Wettbewerb mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen wurde.

Basketball: Hamburg Towers im EuroCup auf Rang sieben

Nach einem Mehrheitsbeschluss des Shareholder Executive Board der EuroLeague wurden alle bisherigen Ergebnisse des russischen Vertreters gestrichen und fließen nicht mehr in die Tabelle ein.

Das betrifft zwar auch den 100:82-Heimsieg der Towers vom 15. Dezember 2021, mit vier Siegen Vorsprung auf den Neunten aus Trento bei drei noch verbleibenden Partien ist das Weiterkommen der aktuell an Position sieben stehenden Towers in ihrer ersten Europapokalsaison trotzdem auch rechnerisch perfekt.

Das Rückspiel in Krasnodar wird nach dem Ausschluss der Russen nicht mehr ausgetragen. Somit stehen für die Towers in der Hauptrunde noch drei Partien auf dem Programm: zu Hause gegen Trento (30. März, 19.30 Uhr) und Panevezys (4. April, 19.30 Uhr) sowie in Ankara (6. April, 19 Uhr).