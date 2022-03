Basketball: Towers geht im Schlussviertel gegen Ludwigsburg die Luft aus

Hamburg. Die Tür zu den Play-offs stieß den Hamburg Towers einer auf, der dies bereits in der vergangenen Saison getan hat. Dieses Mal nur unfreiwillig und in anderer Rolle. T.J. Shorts, im Vorjahr noch überzeugender Spielmacher der Wilhelmsburger und nun in Diensten der Hakro Merlins Crailsheim, ist der bislang überragende Spieler dieser Basketball-Bundesliga-Saison. Diese ist für den quirligen Aufbauspieler wegen einer Brustmuskelverletzung jetzt allerdings beendet, was den achtplatzierten und von Shorts enorm abhängigen Crailsheimern den Einzug in Meisterrunde kosten könnte – und den Weg für die Towers freimacht.

Diese mussten also gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Sonnabendabend nur noch ihren Anteil dazu beitragen, mit einem Sieg wieder näher in Reichweite von Platz acht zurück. Doch es gelingt in dieser Serie einfach nicht häufig genug, Rivalen aus dem oberen Tabellendrittel zu bezwingen. Gegen die Top acht der Bundesliga betrug die Bilanz vor der Partie 2:8. Durch die 75:79 (24:17, 15:17, 19:22, 17:23)-Niederlage gegen Ludwigsburg verschlechterte sie sich auf 2:9.

Hamburg Towers vor Niederlage mit Verletzungspech

Es gab Gründe hierfür. Das Verletzungspech haben die Merlins nicht exklusiv gepachtet. Im Gegenteil. Einen einzigen Tag hatte Towers-Trainer Pedro Calles seinen kompletten Kader 2022 zur Verfügung. Gegen Ludwigsburg fehlte Zach Brown, der mit einer Fußverletzung auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Als die Gastgeber direkt mit 3:10 ins Hintertreffen gerieten, war das Schlimmste zu befürchten. Doch solange Justus Hollatz im Towers-Trikot aufläuft, ist eine Duell so schnell nicht außer Reichweite. Auf die Gefahr hin, sich Spielbericht für Spielbericht zu wiederholen: Der 20-Jährige ist der stabilisierende Faktor im Angriff der Calles-Fünf und inzwischen, so verrückt es sich angesichts seines Alters lesen mag, auch der wichtigste Spieler. Im ersten Viertel übernahm er gemeinsam mit dem einfach nicht mehr außer Form kommenden Lukas Meisner die Rolle als Architekt eines 13:0-Laufs, um seine Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Hamburg ließ den Ball an der Dreierlinie herum mäandrieren, und Ludwigsburgs unzufriedener Erfolgstrainer John Patrick verbriet seine beiden Auszeiten für die erste Halbzeit bereits im ersten Viertel, das mit 24:17 endete.

Ludwigsburg mit exzellenten Verteidigern gespickt

Der gastierende Tabellenfünfte, gespickt mit exzellenten Verteidigern, hatte unerwartet große Schwierigkeiten mit dem geradlinigen Spiel des Neuntplatzierten. Der Ball stagnierte kaum, auch Starspieler Caleb Homesley, der – bei aller Genialität – gelegentlich zum Ballstopper mutiert, fügte sich der Struktur in der Offensive. Die Ludwigsburger über einen längeren Zeitraum ihrer Kernkompetenz zu berauben, kommt allerdings so häufig vor wie der Geburtstag ihres Trainers, den er am 29. Februar feiert. So mussten die Towers neun Ballverluste vor der Pause hinnehmen. Der Vorsprung schmolz allerdings nur minimal auf 39:34, da Seth Hinrichs mit zehn Punkten ungewohnt stark als Scorer in Erscheinung trat.

Mit Fußballqualitäten schafften es die Türme, ihre Führung zu behaupten. Sie punkteten aus Einwürfen heraus. Und zwar nicht durch hoch komplexe Spielzüge, sondern simple Pässe zum Korb. Gleich dreimal gelang dies, doch die Doppelbelastung durch ein Champions-League-Spiel unter der Woche konnten die Schwaben nicht als Ausrede geltend machen, da Hamburg seinerseits im EuroCup beschäftigt war.

Spannendes Spiel vor 2160 Zuschauern

Für die 2160 Zuschauer in der edel-optics.de Arena blieb die Begegnung spannend. Der leichte Außenseiter blieb am Drücker, die Riesen ließen sich nicht abreißen. Riesig indes der Auftritt von Hinrichs. Die Schaltzentrale der Towers mit starken Passqualitäten, aber Aversion gegen eigene Abschlüsse hatte eine seltene offensive Explosion. John-Patrick-Geburtstag-Level-selten. Schon im dritten Abschnitt hatte der US-Amerikaner seine Saisonbestleistung (15) übertroffen. So blieben die Hausherren hauchdünn mit 58:56 in Front. Doch es schien eine Gesetzmäßigkeit zu sein: Wann immer Hamburg punktete, musste dies auch Ludwigsburg gelingen, verfehlten die Nordlichter, taten es ihnen die Süddeutschen gleich.

Psychologisch wichtig, wechselte die Führung jedoch zunächst nicht. Besonders wichtig war die Überlegenheit bei den Rebounds, um den Vorjahres-Halbfinalisten schrittweise zu zermürben, einfache Gegenpunkte zu eliminieren. In Konsequenz verschafften sich die Towers etwas Luft (67:60/34.) – und drohten nur Sekunden und je zwei Dreier von Jordan Hulls sowie Freiwürfe von Justin Simon später, wieder zu ersticken. Erstmals seit dem ersten Viertel lag Ludwigsburg vorne. Nach einem weiteren wahnwitzigen Hulls-Distanzwurf schloss Calles seine Akteure an das Beatmungsgerät an und wählte den Notruf Auszeit. Doch die gefürchtete Riesen-Defensive radierte die Option eines freien Wurfs nun vollständig aus. Hamburg kämpfte und stand final doch auf verlorenem Posten.

Topscorer Hinrichs lobte zwar den Kampfgeist und die gute Spielkultur, brachte die Bedeutung dessen aber auf den Punkt: „Das bringt uns zu diesem Zeitpunkt in der Saison leider nichts.“

Towers: Hinrichs (19 Punkte), DiLeo (13), Kotsar (11), Hollatz (10), Christen (9), Meisner (9), Homesley (2), J. Brown (2), Edigin.