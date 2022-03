Sieg! Hamburg Towers können für das Achtelfinale im EuroCup planen

Hamburger Basketballer treffen miserabel, bezwingen Slask Breslau aber dennoch und stehen nahezu sicher in den Playoffs.

Hamburg. Lasset die Rechenspielchen beginnen. Als Achter ziehen die Hamburg Towers mindestens ins Achtelfinale des Basketball-EuroCups ein. Wird der russische Vertreter Krasnodar erwartungsgemäß aus der Wertung genommen, als Siebter. Und dann sind die Tabellennachbarn Ankara und Panevezys ja auch noch in Reichweite. Aber erstmal zu den wichtigsten Zahlen: Mit 92:86 (23:19, 28:14, 13:25, 28:28) behielt die Mannschaft von Trainer Pedro Calles trotz horrender Wurfquoten die Oberhand gegen Slask Breslau.

Towers treffen miserabel

Allein eine statistische Normalverteilung hätte den Towers das Achtelfinale schon nach zehn Minuten sichern müssen. 24 Wurfversuchen aus dem Feld standen läppische zehn des Tabellenvierten der polnischen Liga gegenüber. Das Problem: Hamburg verwandelte nur 37,5 Prozent dieser Würfe, sammelte fleißig Abpraller um Abpraller an – nur um dann wieder daneben zu zielen.

Das Augenrollen der 904 Zuschauer in der edel-optics.de Arena war beinahe hörbar. Aber da sich die Mathematik nur selten betrügen lässt, regressierten die Wurfquoten im zweiten Spielabschnitt vorübergehend zur Mitte, was den Wilhelmsburgern zu einem 15:0-Lauf und einer beruhigenden 51:33-Pausenführung verhalf.

Auch zu rechnen war mit einem, wie so häufig in dieser Saison, schwachen dritten Viertel der Towers. Eine indiskutable Quote von nur 39 Prozent aus dem Zweipunktbereich ist allerdings eine derartige Anomalie im Profibasketball, dass selbst die höchste Führung dahinschmilzt. Bis auf drei Zähler kamen die Polen mehrfach heran. Hamburg retteten letztlich rekordverdächtige 49 Dreierversuche, die zwar nur zu 35 Prozent erfolgreich, aber allein durch das Volumen für 51 Punkte gut waren, sowie ein überragender Lukas Meisner, der mit Sprechchören gefeiert wurde.

Towers: Z. Brown (13 Punkte), DiLeo (9), Rich, Meisner (23), Homesley (6), Christen (11), Kotsar (12), Edigin (3), Hinrichs (1), Hollatz (14).