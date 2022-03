Basketball: Warum die Towers trotz Ergebniskrise an sich glauben

Hamburg. Die üblichen Nettigkeiten hatten beide Trainer während der Pressekonferenz ausgetauscht. Tuomas Iisalo betonte, welch großen Respekt er vor der Arbeit von Pedro Calles habe, während der so gelobte Coach der Hamburg Towers den Bonnern zu einer überragenden Saison und dem verdienten Sieg gratulierte.

In diesem Fall waren die Statements durchaus ehrlich gemeint. Man kennt und schätzt sich, deshalb verwunderte es nicht, dass beide Trainertalente noch Minuten nach dem Ende des offiziellen Teils in die private Analyse einer Partie vertieft waren, die die Gäste klarer dominiert hatten, als es der Spielausgang vermuten ließ.

Towers-Konkurrenz erhöht Druck auf Calles-Team

Ein Thema werden die beiden Trainer dabei aus nachvollziehbaren Gründen sicher ausgespart haben: die Play-offs. In den 40 Minuten war klar erkennbar gewesen, wer Anfang Mai nach dem Ende der Hauptrunde um den Titel in der Basketball-Bundesliga spielen wird und für wen die Saison dann zu Ende sein könnte.

Nach der 73:85 (14:24, 19:19, 18:23, 22:19)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten schwinden die Chancen für die Hamburger, noch den finalen Play-off-Rang acht zu ergattern, zumal Göttingen (14 Siege, Platz sieben) an diesem Wochenende erneut einen Erfolg einfahren konnte und nun bei einem Spiel weniger schon zwei Siege vor den Towers liegt.

Crailsheim (zwölf Siege wie die Towers, zudem das Hinspiel gegen die Towers mit 90:73 hoch gewonnen) hat sogar noch zwei Partien mehr auszutragen.

Towers haben ein schweres Restprogramm in der Liga

Die Optionen, diesen Rückstand aufzuholen, werden geringer. Auch gegen den Tabellendritten Ludwigsburg am kommenden Sonnabend (18 Uhr) sind die Towers nur Außenseiter, in den Partien gegen die besser platzierten Bayern aus München, Alba Berlin und Chemnitz kämen Siege ebenfalls überraschend. Heißt im Umkehrschluss: In den anderen noch verbleibenden sieben Partien stehen die Wilhelmsburger unter Druck, dürfen sich kaum noch Ausrutscher leisten.

Nähme man die Partie gegen Bonn am frühen Sonnabendabend zum Maßstab, gäbe es wenige Gründe, noch auf die Towers zu wetten. Dabei konnte Trainer Calles wieder auf Maik Kotsar und Robin Christen zurückgreifen, die sich nach ihrer Corona-Erkrankung am Freitag freitesten konnten. Und auch Nationalspieler Justus Hollatz kehrte nach überstandener Knieprellung in den Kader zurück.

Towers-Profi Meisner kritisierte hohe Fehlerquote

Doch die gesamte Partie mussten die Towers einem Rückstand hinterher- laufen, was nicht nur an der individuellen Klasse der Gäste lag. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, sowohl in der Verteidigung mit all den zweiten Chancen, die wir Bonn geschenkt haben, als auch in der Offensive mit unseren Ballverlusten“, bilanzierte Lukas Meisner treffend. „Wir haben es uns heute selbst zu schwer gemacht.“

Towers-Center Kotsar nach Coronainfektion ohne Dynamik

Zu viele Fehlversuche inklusive Airballs vor dem Korb, zum Teil abenteuerliche Fehlpässe, Schrittfehler, Ballverluste – die 2012 Zuschauer in der edel-optics.de Arena kamen teilweise aus dem Stöhnen gar nicht mehr heraus. Caleb Homesley, in der Hinrunde in Bonn mit 33 Punkten noch der überragende Spieler, fand überhaupt nicht in die Partie. Während Center Kotsar nach seiner Erkrankung noch jegliche Dynamik fehlte und Jaylon Brown einen gebrauchten Tag erwischte, waren es vor allem Meisner (mit 19 Punkten Topscorer) und Hollatz (15), die Stabilität ins Spiel brachten und dafür sorgten, dass die auch alles andere als fehlerfreien Bonner nicht zu sehr enteilten.

Wer gehofft hatte, dass die Towers im zweiten Spielabschnitt noch die Wende schaffen könnten, wurde ebenfalls schnell eines Besseren belehrt. Ja, der Einsatz stimmte bei den Hamburgern, doch nun spielten die Bonner die Klasse aus, die sie für Calles zu einem Titelkandidaten in dieser Saison macht. Unglücklich, dass ausgerechnet Hollatz früh sein viertes Foul kassierte und erst mal vom Spielfeld musste. „Nichts ist unmöglich“, bemühte sich der Stadionsprecher angesichts des 51:66-Rückstands nach drei Vierteln um Zweckoptimismus.

Towers betrieben in der Schlussphase Ergebniskosmetik

Sehr respektabel, wie sich die Hamburger auch in den letzten Minuten gegen die Niederlage stemmten, was auch von den Fans honoriert wurde. 75 Sekunden vor dem Ende betrug der Rückstand sogar nur noch neun Punkte. Doch wirklich gefährlich konnten die Towers ihrem Gegner in dieser Phase nicht mehr werden. Hollatz hob in seiner Analyse dennoch diesen Einsatz hervor: „Wir geben nie auf, das war heute zu sehen und ist sehr wichtig. Genauso wichtig ist, dass wir nach den vielen Ausfällen nun wieder gemeinsame Trainingseinheiten durchführen können.“

Die gegen Bonn teilweise verloren gegangenen Automatismen wieder aktivieren zu können, auch darauf fußt die Hoffnung der Towers. Doch viel Zeit bleibt Calles nicht. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) steht im EuroCup die nächste Partie gegen Slask Wroclaw an. Bei einem Sieg wäre der Einzug ins Achtelfinale so gut wie sicher – ein großer Erfolg in der Premierensaison im Europacup, der dem Team neuen Schwung verleihen könnte, in der Bundesliga eine Aufholjagd zu starten.

Hamburg Towers: Meisner (19 Punkte), Hollatz (15), Homesley (14), Kotsar (10), Hinrichs (6), Z. Brown (5), J. Brown (4).