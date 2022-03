Towers: Bonn bestraft Hamburger Fehlerfestival – klare Niederlage

Die Telekom Baskets Bonn kontrollierten die Partie: Die Hamburg Towers verlieren in der Basketball-Bundesliga mit 73:85.

Hamburg. Was für ein denkwürdiger Auftritt der Hamburg Towers! Caleb Homesley erzielte mit 33 Punkten eine persönliche Bestmarke in der Basketball-Bundesliga. Die Defense der Hamburger zwang die Spieler der Telekom Baskets Bonn zu 18 Ballverlusten, während sich die Towers nur sieben leisteten. Dazu starke 20 Offensiv-Rebounds (Bonn nur zehn) rundeten die Statistik ab.

Das Problem bei diesen ganzen Zahlen: Sie stammten vom Hinspiel bei den Rheinländern, als das Team von Pedro Calles dem damaligen Tabellenführer die erste Niederlage zufügen konnte.

Beim Rückspiel in der edel-optics-de Arena am frühen Sonnabendabend merkten die 2012 Zuschauer schnell, dass die Geschichte der Partie eine ganz andere sein würde. Und so kam es dann auch: Die Bonner bestätigten ihre aktuelle Formstärke und siegten verdient mit 73:85 (33:43).

Hamburg Towers suchten lange vergeblich ihren Rhythmus

Dabei konnte Trainer Pedro Calles wieder auf Maik Kotsar und Robin Christen zurückgreifen, die sich nach ihrer Corona-Erkrankung am Freitag freitesten konnten. Auch Justus Hollatz kehrte nach überstandener Knieprellung wieder in den Kader zurück.

Doch die Towers kamen überhaupt nicht gut ins Spiel, suchten lange vergeblich ihren Rhythmus. Es dauerte über drei Minuten bis zu den ersten beiden Punkten aus dem Spiel heraus. Im ersten Viertel gab es stattdessen reichlich die ganze Palette von möglichen Schwächen zu sehen: zu viele Fehlversuche inklusive Airballs vor dem Korb, zum Teil abenteuerliche Fehlpässe, Schrittfehler, sechs Turnover. Homesley? Total abgemeldet. Dazu wirkte Kotsar sichtlich noch nicht frisch nach seiner Infektion. Dass die Towers nach dem ersten Viertel nur mit 14:24 zurücklagen, verdankten sie der ebenfalls überschaubaren Trefferquote der Gäste.

Im zweiten Viertel konnten die Towers, angetrieben von den auffälligen Hollatz und Lukas Meisner, die Partie zwar ausgeglichener gestalten, doch zwischenzeitlich setzte sich dann doch wieder das Fehlerfestival fort. Der Verteidigung gelang es dabei nicht immer, die Schnelligkeit der Bonner im Spielaufbau zu unterbinden. So hatte der Zehn-Punkte-Rückstand auch zur Pause (33:43) Bestand.

Bonn kontrollierte das Geschehen

Wer gehofft hatte, dass die Towers im zweiten Spielabschnitt noch die Wende schaffen könnten, wurde ebenfalls schnell eines Besseren belehrt. Ja, der Einsatz stimmte bei den Hamburgern, doch nun spielten die Bonner die Klasse aus, die sie für Calles zu einem Titelkandidaten in dieser Saison macht. Unglücklich, dass ausgerechnet Hollatz früh sein viertes Foul kassierte und erst mal vom Spielfeld musste. „Nichts ist unmöglich“, bemühte sich der Stadionsprecher angesichts des 51:66-Rückstands nach drei Vierteln in Zweck-Optimismus.

Doch am Verlauf der Partie änderte sich wenig. Bonn kontrollierte das Geschehen und spielte die letzten Minuten abgezockt zu Ende, auch wenn die Towers im letzten Viertel noch einmal alle ihrer noch spärlich vorhandenen Kräfte motivierten und dieses mit 22:19 gewinnen konnten. 22 Turnover (Ballverluste) stand bei den Towers am Ende auf dem Minuskonto. Auch in dieser Statistik hatte der Tabellenzweite die Kräfteverhältnis nach dem Hinspiel gedreht.y

Bundesliga: Hamburg Towers verharren auf Platz neun

Beste Werfer der Towers waren Lukas Meisner (19), Hollatz (15) und Homesley (14). Den Abend schnell vergessen wird wohl Jaylon Brown wollen, der keinen seiner fünf Dreierversuche versenkte und nur auf eine Trefferquote von 25 Prozent kam (3).

In der Bundesliga-Tabelle verharren die Hamburg Towers auf Platz neun. Im EuroCup geht es schon am Mittwoch gegen Slask Wroclaw weiter. Ein Sieg gegen den Tabellennachbarn, und das Achtelfinale ist so gut wie sicher.