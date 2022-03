Hamburg TOwers Dezimierter Towers-Kader erhält Lehrstunde in Frankreich

Hamburg. Es schien zunächst ein netter Ausflug gewesen sein. Die Reisegesellschaft der Hamburg Towers stellte fleißig Fotos vom Eiffelturm in die sozialen Netzwerke, genoss den Aufenthalt in Paris offensichtlich. Dummerweise endete der EuroCup-Trip mit der sprichwörtlichen Jagdreise, die die Wilhelmsburger mit 62:85 (15:26, 17:27, 15:17, 15:15) von den Boulogne Metropolitans 92 verpasst bekamen.

Katastrophale Trefferquote bei den Hamburg Towers

Ohne ihre kaum ersetzbaren Leistungsträger Maik Kotsar (25, Corona) und Justus Hollatz (20, Knieprellung) sowie die Rollenspieler Robin Christen (30, Corona) und Trevon Bluiett (27,Oberschenkelprobleme) besaßen die Towers vom Sprungball an nicht den Hauch einer Chance. „Ihre Ausfälle waren einfach zu viel für uns. Wir können aus so einem Spiel nur lernen und wachsen“, sagte Trainer Pedro Calles (38), dessen Mannschaft eiskalt von der Dreierlinie war. Nur sieben der 33 Versuche (21,2 Prozent) fanden ihr Ziel. Viel zu wenig, um die favorisierten Franzosen ernsthaft ins Schwitzen zu bringen. Auch die beiden besten Punktesammler, Lukas Meisner (17 Punkte) und Jaylon Brown (14), kamen nur auf ineffizienten Wegen zu ihrer Ausbeute.

In der kommenden Woche geht es für die Hamburg Towers ums Weiterkommen

Für die Gäste hat die Niederlage keine Konsequenzen in der Tabelle. Als Achter belegen sie weiterhin den finalen Play-off-Platz der Gruppe A, zwei Siege vor Slask Wroclaw aus dem polnischen Breslau – dem nächsten Gegner. Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr, MagentaSport) kann in Wilhelmsburg die Vorentscheidung übers Weiterkommen fallen. Apropos Vorentscheidung: Dass die Partie in Paris letztlich nicht umkämpft und daher vergleichsweise früh beendet war, freute Boulogne-Trainer Vincent Collet, zugleich französischer Nationaltrainer, besonders: „So kann ich noch die zweite Halbzeit des PSG-Spiels sehen.“

Towers: J. Brown (14 Punkte), Z. Brown (6), Walker, DiLeo (2), Homesley (7), Rich (2), Meisner (17), Hinrichs (8), Edigin (6), Drescher.