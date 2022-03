Hamburg Towers: Zwei Leistungsträger positiv auf Corona getestet

Die Wilhelmsburger Basketballer mussten bereits am Sonnabend beim 101:85-Sieg gegen Oldenburg auf das Duo verzichten.

Hamburg. Am Montagmorgen bestätigten die Hamburg Towers das, was bereits am Wochenende vermutet worden war. Die Leistungsträger Robin Christen (30) und Maik Kotsar (25) haben sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Das Duo fehlte bereits am Sonnabend beim 101:85-Sieg gegen die EWE Baskets Oldenburg. Zu dem Zeitpunkt kommunizierten die Hamburger lediglich, dass beide Spieler mit Erkältungssymptomen fehlen würden. Die durchgeführten PCR-Tests bestätigten dann aber den Coronaverdacht.

Towers waren mehrmals von Coronafällen betroffen

Sowohl Christen als auch Kotsar weisen lediglich milde Symptome auf. Wo sich die beiden Basketballer angesteckt haben, ist unklar. Beide Spieler waren zuletzt mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Zudem standen beide Profis am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen den FC Bayern Basketball auf dem Court, die am Sonntag einen großflächigen Corona-Ausbruch vermelden mussten.

Towers-Team wurde bereits geboostert

Die gesamte Mannschaft der Hamburg Towers ist bereits dreifach geimpft. Für die Hamburger sind es nach Seth Hinrichs (28), Lukas Meisner (26), Caleb Homesley (25) und Ray McCallum, der den Club mittlerweile wieder verlassen hat, die Coronafälle fünf und sechs innerhalb der Mannschaft. Zudem war Physiotherapeut Nico Stempel positiv auf Covid-19 getestet worden.