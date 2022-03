Play-offs in Gefahr: Droht den Towers in der Basketball-Bundesliga die Bauchlandung?

Hamburg. Dass Max DiLeo abheben kann, bewies er in dieser Saison schon, als er Bayreuths 2,08 Meter großen Center Martynas Sajus aus dem Nichts per Dunking überwältigte. Die spektakuläre Szene verblüffte die halbe Basketball-Bundesliga. Doch in die höheren Gefilde der Tabelle können sich die Hamburg Towers nicht aufschwingen. Elf Siege aus 21 Partien, nur vier aus den vergangenen zehn, bedeuten vor dem Nordderby gegen die EWE Baskets Oldenburg am Sonnabend (18 Uhr, MagentaSport) in der edel-optics.de Arena im Wilhelmsburger Inselpark lediglich Platz zehn – zwei Positionen hinter dem finalen Play-off-Rang acht.

Das mögliche Verpassen der Meisterschaftsendrunde ist bei den Towers aber noch kein Thema. Bei allen Flugkünsten, Kapitän DiLeo droht nicht, die Bodenhaftung zu verlieren: „Wir wissen, wo wir herkommen und schauen daher entspannt von Spiel zu Spiel.“ Eine pessimistische Prognose käme nach zwei Dritteln der Saison auch deutlich zu früh. Zum Vergleich: In der vorigen Spielzeit hatten die Hamburger zum gleichen Zeitpunkt eine nur marginal bessere Siegbilanz von 12:9, um letztlich entspannt als Siebter ins Play-off-Viertelfinale einzuziehen.

Hamburg Towers: Cheftrainer Calles ist gefragt

Und jetzt kommt die Qualität von Cheftrainer Pedro Calles, der seine Karriere einst als Athletiktrainer bei den Artland Dragons begann, erst so richtig zum Tragen: „Calles-Teams profitieren zum Saisonende hin von ihrer Fitness“, sagt Arne Malsch (49), der für MagentaSport die Nordclubs der Bundesliga kommentiert. Allerdings, glaubt der Experte, seien die ersten sieben Plätze bereits vergeben an München, Berlin, Chemnitz, Bonn, Ulm, Ludwigsburg und Crailsheim, die sich einen Punktepuffer erspielt haben. „Es läuft auf einen Vierkampf um Platz acht zwischen Göttingen, Bayreuth, Hamburg und Bamberg hinaus“, sagt Malsch.

Es spricht einiges dafür, dass die Towers aus diesem Quartett das Rennen machen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Überraschungsmannschaft BG Göttingen (11:8 Siege), die vor Saisonbeginn im unteren Drittel eingestuft wurde, noch die Luft ausgeht. Medi Bayreuth (11:10) wird zwar auf fast schon phänomenale Art und Weise mit einer Lawine von Ausfällen fertig und besitzt den direkten Vergleich gegen die Towers – aber nicht die spielerische Qualität im Kader. Und der einstige Serienmeister Brose Bamberg (9:11) ist mehr mit seinen instabilen Strukturen sowie Trainer- und Personalwechseln beschäftigt als der sportlichen Konkurrenzfähigkeit.

Sanftes Restprogramm für Hamburgs Basketballer

Dazu steht Calles’ Mannschaft ein vergleichsweise sanftes Restprogramm bevor. Abgesehen von den Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München und bei Alba Berlin alles machbare Gegner. „Neun bis zehn Siege halte ich für möglich, und das reicht dann definitiv“, sagt Malsch, der besonderes Augenmerk auf die Schlüsselduelle in Göttingen und Bamberg legt. Für den Ex-Zweitligaspieler stellt die durchwachsene Bilanz der Towers keinen Rückschritt dar. „Vergangene Saison haben sie überperformt, jetzt sind sie angesichts der Doppelbelastung mit dem EuroCup, der Corona-Situation und einigen Verletzungen im Soll. Vor allem ist es Calles wieder gelungen, seine Spieler zu entwickeln.“

Neben den üblichen Verdächtigen Justus Hollatz, Caleb Homesley und Jaylon Brown nennt Malsch Lukas Meisner, der nach seiner Schulterverletzung langsam wieder zu alter Form zurückfindet. Hollatz, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, gibt der mehrfache deutsche Ü-35-Meister einen väterlichen Rat: „Bleib noch ein Jahr in deinem gewohnten Umfeld, du hast alle Zeit der Welt.“

Oldenburg kämpft gegen den Abstieg

Oldenburg rennt die Zeit im Abstiegskampf dagegen zunehmend davon. Die „Donnervögel“ um Liga-Legende Rickey Paulding (39) haben einen Absturz sondergleichen hingelegt. Als Kandidat für die ersten vier Plätze gehandelt, findet sich der Meister von 2009 fünf Siege, 16 Niederlagen und einen Trainerwechsel später auf dem vorletzten Platz wieder. Unter dem Wedeler Ingo Freyer scheint die Kehrtwende immerhin gelungen zu sein, seit seiner Amtsübernahme Ende Januar wurden drei von fünf Spielen gewonnen.

Dennoch können die Towers die Favoritenrolle, so gern sie auch würden, nicht abstreifen. Hätte sich das DiLeo mal vor seinem Dunking überlegt. Unter dem Radar kann er nun nicht mehr fliegen.

Nach seinem Unfall im Spiel gegen die Towers hat Nick Weiler-Babb (26) vom FC Bayern München das Krankenhaus verlassen. Der US-Amerikaner verlor nach einem Sturz vom Ring das Bewusstsein und zog sich eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen zu.