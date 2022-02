Basketball Hamburg: Zwei Towers-Profis vor Nationalmannschafts-Debüt

Hamburg. Die meisten Profis der Hamburg Towers können in diesen Tagen durchpusten. Die Doppelbelastung aus Basketball-Bundesliga (BBL) und EuroCup hatte zuletzt deutliche Spuren hinterlassen. Da passt es gut, dass derzeit Länderspielpause ist. Fünf Tage gab Trainer Pedro Calles (38) seinen Spielern frei, um Kopf und Körper zu regenerieren.

Für ein Quartett hält es sich aber mit der Ruhe in Grenzen. Maik Kotsar (25) wurde für die Nationalmannschaft Estlands nominiert und Eigengewächs Justus Hollatz (20) darf sich bei der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) für die Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer empfehlen. Und der gebürtige Hamburger wird bei der Nationalmannschaft überraschend zwei Teamkollegen von den Towers treffen.

Sowohl Kapitän Max DiLeo (28) als auch Flügelspieler Robin Christen (30) wurden von Bundestrainer Gordon Herbert (63) für den bis Mittwoch stattfindenden Lehrgang und als weitere Optionen für die FIBA World Cup Qualifikationsspiele gegen Israel (Fr., 25.2. und Mo., 28.2.) nachnominiert.

Der Deutsch-Amerikaner und der gebürtige Berliner könnten damit am Freitag (13.30 Uhr, Magenta Sport) in Tel Aviv gegen den aktuellen Tabellenführer der Quali-Gruppe D ihr Debüt im DBB-Trikot geben. "Der Anruf vom Bundestrainer hat mich doch etwas überrascht. Ich weiß noch gar nicht, in welcher Rolle ich dem Team helfen kann. Ich freue mich sehr, in den nächsten Tagen Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Es ist richtig cool, ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit", sagt "Verteidigungsminister" DiLeo, der bei den Hamburgern eine starke Saison spielt.