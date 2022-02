Hamburg Towers: Bluiett auf der Suche nach dem richtigen Gefühl

Hamburg. Wie man sich traut, kann Trevon Bluiett seit dem Wochenende seinen Mitspieler Caleb Homesley fragen. Dieser machte seiner langjährigen Freundin Tori am Jungfernstieg einen Antrag, dem das obligatorische Ja folgte. Bluiett wiederum besitzt den Vorteil, sich am Mittwoch (19 Uhr/live auf magentasport.de) auf dem der Liebe gegenüber weitaus ungefährlicheren Feld der Bamberger Brose Arena bewähren und mehr Offensivimpulse wagen zu dürfen.

Kurz nach seiner Scheidung von Besiktas Istanbul und der Blitz-Vermählung mit den Hamburg Towers hatte sich der 27-Jährige beim Debüt gegen Würzburg vornehm zurückgehalten, nur zu den Abschlüssen Ja gesagt, die frei waren, gut genug für fünf Punkte. „Es ging erst mal darum, dass ich mich akklimatisiere, ein Gefühl dafür bekomme, wie das Spiel in der Bundesliga ist und meine Mitspieler gerne agieren“, sagt Bluiett.

Hamburg Towers: Trevon Bluiett gegen Bamberg in Defensivrolle

Solange fokussiere er sich auf die Defensivarbeit, wodurch ihm das Herz von Trainer Pedro Calles gehören dürfte. Für die unromantische, arbeitsintensivere Seite des Spiels bringt der im Basketball- und Motorsport-verrückten Indianapolis aufgewachsene US-Amerikaner gute Voraussetzungen mit. Breite Schultern, taktisches Verständnis und flinke Füße trotz einer bulligen Statur, die eine Vorliebe für das eine oder andere Stück Hochzeitstorte vermuten lässt.

„Meine Maße ermöglichen es mir, größere Gegenspieler besser zu verteidigen als die meisten anderen auf meiner Position“, so Bluiett, der auch das verflixte siebte Jahr seiner Karriere überstand nach vier Saisons an der Xavier University sowie drei in der NBA-Ausbildungsliga G-League. Das achte führte den Sohn zweier US-Marines zunächst in die türkische Hauptstadt, wo es nach dem Aus in der Champions League aber keine weitere Verwendung für einen zusätzlichen Akteur auf der Gehaltsliste gab.

Auf Flügelposition: Zach Brown fällt wahrscheinlich aus

In Hamburg gibt es sie. Zumal mit Zach Brown (Knie) ein Spieler auf Bluietts Flügelposition auch in Bamberg auszufallen droht. Trotz der 75:87-Hinspielpleite hat das Duell beim Tabellenelften (9:11 Siege) Pflichtsiegformat. Der neunfache deutsche Meister, der die 2010er-Jahre mit sieben Titeln dominierte, hat seine Hochzeit längst hinter sich.

