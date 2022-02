Basketball: Hamburg Towers verstärken kurzfristig ihre Flügel

Trevon Bluiett bestritt für Besiktas Istanbul in dieser Saison 21 Partien, davon acht in der Champions League.

Hamburg. Verletzungen, Corona-Infektionen und dann noch die Trennung von Ray McCallum: Die Mannschaft der Hamburg Towers hat sich zuletzt fast von allein aufgestellt. Jetzt hat Trainer Pedro Calles zumindest eine Option mehr: Trevon Bluiett. Der US-Flügelspieler könnte bereits am Freitag im Heimspiel gegen Würzburg sein Debüt in der Basketball-Bundesliga geben.

😎👋 MOIN TREVON BLUIETT: wir verpflichten den US-amerikanischen Flügelspieler & heißen unsere neue #15 in Hamburg herzlich Willkommen.

Der 27-jährige ehemalige College-Star erhält einen Vertrag bis zum Saisonende: https://t.co/Aabfz76ctZ pic.twitter.com/xuap3htwhE — Hamburg Towers (@hamburgtowers) February 7, 2022

Bluiett (27) kommt von Besiktas Istanbul, er erhält einen Vertrag bis Saisonende. „Trevon ist sehr vielseitig einsetzbar, in der Offensive kann er das Spielfeld weit machen und auch mit dem Ball in den Händen kreieren“, sagte Calles. „In der Defensive hat er sich zuletzt an den europäischen Spielstil gewöhnt, dank seiner Größe kann er mehrere Positionen verteidigen. Jetzt wird es wichtig sein, dass er sich schnell an unsere Spielkultur und Arbeitseinstellung gewöhnt.“

Towers-Neuzugang Bluiett spielte erfolgreich am College

Bluiett spielte erfolgreich für das Team der Xavier University in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) und später für die Salt Lake City Stars, die Aufbaumannschaft des NBA-Teams Utah Jazz. Im vergangenen Sommer wechselte er zum zweimaligen türkischen Meister Besiktas.

Das für den heutigen Dienstag geplante Eurocup-Heimspiel der Towers gegen Lietkabelis Panevezys war wegen eines Corona-Ausbruchs beim Gegner aus Litauen verlegt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

