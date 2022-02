Hamburg Towers und die magische Europapokalnacht von Andorra

Hamburg. Am Donnerstag war bei den Hamburg Towers Reisetag. Nach dem überraschenden 85:78-Sieg im EuroCup bei Morabanc Andorra ging es für die Mannschaft von Trainer Pedro Calles (38) mit dem Bus vom Zwergstaat ins französische Toulouse. Von dort flogen die Wilhelmsburger Basketballer nach Frankfurt, um noch einmal rund 250 Kilometer ins Frankenland zurückzulegen, wo am Sonnabend (18 Uhr, MagentaSport) bei Medi Bayreuth das nächste Bundesliga-Spiel ansteht.

Dieser kleine Marathon-Trip ließ sich angesichts der Leistung vom Mittwochabend bestens ertragen. Mit dem fünften internationalen Sieg der Saison dürfen die Towers vom Achtelfinale träumen. Derzeit belegt das Calles-Team in der Gruppe A den achten Platz, der zum Weiterkommen reichen würde. "Daran denke ich aber nicht", gestand Trainer Calles aber offen ein. "Meine Gedanken drehen sich um das nächste Training und wie viele Spieler mir dort zur Verfügung stehen", sagte der Spanier sichtlich genervt von den Ausfällen.

Umso höher bewertete der Spanier die Leistung seiner Profis beim überraschenden Auswärtssieg. "Ich bin unglaublich stolz auf meine Spieler, auf alle, die hier waren, und auch auf die, die aufgrund der derzeitigen Situation leider nicht dabei sein konnten", fügte Calles an.

Meisner und Hinrichs kehrten ohne Teamtraining von Corona-Infektion zurück

Nachdem die Hamburger fast zwei Jahre ohne Corona-Fall ausgekommen waren, häuften sich die Fälle in den vergangenen Wochen. Nach Lukas Meisner (26) und Seth Hinrichs (28), die in Andorra ohne Mannschaftstraining ihr Comeback gefeiert haben, hatte es zu Wochenbeginn Topstar Caleb Homesley (25) erwischt. Der US-Amerikaner klagt über Erkältungssymptome. Zudem fehlte in Andorra, die in der spanischen Topliga ACB mitspielen, mit Justus Hollatz (20, Knieverletzung) ein weiterer Leistungsträger.

Und nach dem überraschenden Abgang von Spielmacher Ray McCallum (30), der am vergangenen Wochenende um eine Vertragsauflösung gebeten hatte, wurde der ohnehin kleine Kader noch ein kleines bisschen kleiner.

Mit Hendrik Drescher (21) und Jordan Walker (24) vom Drittliga-Kooperationspartner Rist Wedel sorgten für etwas mehr Tiefe im Aufgebot. "Wenn Spieler wie Hollatz und Homesley ausfallen, müssen andere in die Bresche springen. Wir sind als Mannschaft zusammengeblieben. Uns blieb nichts anderes übrig, als den Kampf anzunehmen", erklärte Jaylon Brown, der mit 32 Punkten, vier Rebounds und sechs Assists der überragende Mann in Andorra war, und zum Spielende vor Erschöpfung von Krämpfen geplagt war.

Towers beeindrucken in Andorra mit ihrer Widerstandsfähigkeit

Jammern wollen die Towers ob der Doppelbelastung und der fast wöchentlichen Ausfälle aber nicht. Die Mannschaft hat in Andorra bewiesen, wie widerstandsfähig sie ist. Auch ein zwischenzeitlicher 0:19-Lauf (!) brachte das Calles Team nicht aus dem Konzept. "Nach den zuletzt schwierigen Wochen ist es ein toller Erfolg. Aufgrund der Ausfälle müssen einige Spieler eine andere Rolle einnehmen – das bringt aber auch wieder neue Chancen mit sich. Jeder von uns zieht daraus mehr Energie, gleichzeitig schweißt es uns noch enger zusammen", schwärmte "Verteidigungsminister" und Kapitän Max DiLeo (28).

Nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Folge konnten die Towers ihre Mini-Ergebniskrise nun beenden. "Alle im Team sind harte Fighter, das konnte man in den letzten Spielen schon sehen, nun wurden wir dafür auch belohnt", freute sich DiLeo.

Towers-Chef Willoughby sucht einen neuen Spielmacher

Die Verantwortlichen um Sportdirektor Marvin Willoughby wissen, aber dass die Mannschaft auf Dauer dieses Pensum nur schwer durchhalten kann. Deshalb befindet sich der 44-Jährige auf der Suche nach einem neuen Spielmacher.

Das Problem: Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Zuschauereinschränkungen ist die finanzielle Situation angespannt. Zudem ist es im Februar schwer, auf dem Markt einen adäquaten Kandidaten zu finden. Die guten Spieler sind teuer und stehen bei Clubs unter Vertrag. Und diejenigen, die verfügbar wären, sind meist nicht ohne Grund vereinslos.

Immerhin gibt es Hoffnung, dass Nationalspieler Hollatz am Sonnabend gegen Bayreuth auflaufen kann. Gibt es keinen Rückschlag, wird der gebürtige Hamburger ins Frankenland nachreisen. Ein komfortabler Trip im Vergleich zu dem, was seine Teamkollegen am Donnerstag erleben durften.