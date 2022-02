Basketball: Jaylon Brown führt die Hamburg Towers in Andorra zum Sieg

Der überragende Jaylon Brown brachte die Hamburg Towers gegen Andorra in der ersten Hälfte in Führung (Archivbild).

Andorra la Vella. Ohne ihren Topscorer Caleb Homesley haben die Basketballer der Hamburg Towers ihr EuroCup-Duell bei MoraBanc Andorra eindrucksvoll mit 85:78 (61:62, 37:35, 7:19) gewonnen.

Da die Wilhelmsburger am Vorabend des Spiels einen Corona-Fall vermeldet hatten und Homesley im Zwergstaat fehlte, ist davon auszugehen, dass es sich beim Infizierten um den US-Amerikaner handelt.

Jaylon Brown bringt Hamburg Towers in Führung

Die Geschichte der Partie schien bereits in 6:34 Minuten erzählt zu sein. So lange benötigten die Towers zwischen ihrer 3:0-Führung und dem nächsten Treffer – dem ein vermeintlich entscheidenden 18:0-Lauf der Gastgeber vorausgegangen war. Der überragende Jaylon Brown (32 Punkte/7 Dreier) hatte jedoch ein anderes Drehbuch vorgesehen und brachte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles sogar noch in der ersten Hälfte in Führung.

Erstaunlich: Insbesondere in der Schlussphase waren die ersatzgeschwächten Gäste in der Lage, ihre defensive Intensität nochmals zu erhöhen, um somit den verdienten Sieg sicherzustellen.