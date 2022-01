Trainer krank: Towers hoffen auf Calles-Rückkehr gegen Ulm

Der Spanier sagte am Freitag die Pressekonferenz wegen Unwohlseins ab. Rückkehr von Corona-Trio entscheidet sich am Spieltag.

Hamburg. Die Verwunderung war groß, als Benka Barloschky gemeinsam mit Pressesprecher Florian Eisebitt und Forward Caleb Homesley am Freitag im Vip-Bereich der edel-optics.de Arena zur Pressekonferenz auftauchte. Der 34 Jahre alte Co-Trainer der Hamburg Towers vertrat seinen Chefcoach Pedro Calles (38), der am Freitag über Unwohlsein klagte.

Es soll sich nach Clubangaben aber nicht um einen neuen Corona-Fall haben, bereits am Sonnabend (18 Uhr, MagentaSport) soll der Spanier im Heimspiel gegen Ratiopharm Ulm wieder auf der Bank sitzen.

Towers-Rückkehr von Corona-Trio?

Das Thema Corona hat die Towers in den vergangenen Tagen auf Trab gehalten. Mit Spielmacher Ray McCallum (30), Nationalspieler Lukas Meisner (26) und Führungsspieler Seth Hinrichs (28) fehlten zuletzt drei Spieler, zudem war auch Physiotherapeut Nicolai Stempel nicht bei der Mannschaft. Er wurde am Mittwoch beim EuroCup-Heimspiel gegen Joventut Badalona (75:92) von Johannes Reich, dem ehemaligen Physiotherapeuten des FC St. Pauli, vertreten.

Ob einer der drei infizierten Spieler am Sonnabend gegen Ulm in den Kader zurückkehren kann, stand am Freitag noch nicht fest. Nach einer möglichen Freitestung stehen aufwendige Kontrolluntersuchungen auf dem Programm. Erst wenn Folgeschäden ausgeschlossen werden können, will die medizinische Abteilung unter der Leitung von Teamarzt Helge Beckmann (52) grünes Licht geben. "Die medizinische Abteilung macht einen Wahnsinns-Job. Die Sicherheit und Gesundheit der Spieler geht vor. Wir gehen kein Risiko ein", sagte Barloschky, der erklärte, dass sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden wird, ob und welcher Spieler in den Kader zurückkehrt.

Towers noch sieglos gegen Ulm

Somit deutet alles daraufhin, dass die Towers in der Basketball-Bundesliga weiter mit einem Rumpfkader antreten müssen. Und das gegen einen Gegner, der im Moment in überragender Verfassung ist. Ulm konnte fünf seiner vergangenen sechs Pflichtspiele in der BBL und im EuroCup gewinnen.

Der Traditionsverein ist ohnehin für die Hamburger eine Art Angstgegner. Noch nie in der achtjährigen Clubhistorie konnten die Towers gegen Ulm, die zuletzt ohne den erkrankten Cheftrainer Jaka Lakovic (43) auskommen mussten, gewinnen. "Sie haben einen super Rhythmus und es ist wenig Sand im Getriebe. Sie haben zuletzt auch ohne ihren Trainer gewonnen. Das spricht auch dafür, dass es sehr eingespielt ist und gut läuft", erklärte Barloschky.

Die Towers mussten in den vergangenen Wochen so ein weniger der Doppelbelastung aus BBL und EuroCup sowie dem Corona-Ausbruch Tribut zollen. Einige Spieler wirkten ob der vielen Spiele überspielt.

Towers suchen nach richtiger Balance

Zuletzt verloren die Hamburger wettbewerbsübergreifend drei Spiele in Folge. "Es wird darauf ankommen, die richtige Energie aufzubringen. Wir haben schwierige Trainingstage gehabt durch die personelle Situation. Wir haben ein paar Spiele verloren, obwohl wir auch gute Phasen hatten. Gegen Badalona haben wir in der ersten Halbzeit unseren Basketball gespielt, aber im dritten und vierten Viertel konnten wir das nicht aufrecht erhalten", sagt der Towers-Co-Trainer und fügt an: "Wir müssen das, was wir gut machen, länger hinbekommen und ein bisschen mehr Balance reinbekommen."