Basketball: Hamburg Towers nach Corona-Ausbruch ohne Chance in Gießen

Hamburg. Es waren turbulente Tage für die Profis der Hamburg Towers. Am Dienstag die Lehrstunde bei der 77:102-Niederlage im EuroCup bei Partizan Belgrad, am Freitag Corona-Alarm im Team und zu schlechter Letzt am Sonnabend dann die verdiente 73:100 (26:25, 9:20, 23:29, 15:26)-Pleite bei Abstiegskandidat Gießen 46ers.

Bester Werfer der dezimierten Hamburger war vor 170 zugelassenen Zuschauern Jaylon Brown (27), dem bei seinem Comeback nach überstandenem Muskelfaserriss in der Hüfte 24 Punkten gelangen. "Wir wollen keine Ausreden suchen, aber es war schon eine einzigartige Situation, in der wir uns befunden haben. Ich wusste nicht, wie bereit ich nach drei Wochen ohne Training war, habe einfach nur probiert, so hart es geht zu spielen", sagte Brown.

Am Sonnabend war lange unklar, ob die Partie in der Basketball-Bundesliga (BBL) überhaupt stattfinden konnte. Am Freitag hatten die Towers bekanntgegeben, dass es mehrere Corona-Fälle im Kader gibt. Am Spieltag wurde bei den Spielern, die am Freitag vor der Abreise negativ getestet waren, noch einmal ein PCR-Abstrich gemacht. Das Ergebnis: Ein weiterer Towers-Profi, der Symptome aufwies, hatte sich offenbar mit dem Coronavirus angesteckt. Über Namen und Anzahl an infizierten Kadermitgliedern machten die Verantwortlichen lange ein Geheimnis. Erst ein Blick auf den Spielberichtsbogen machte am Abend deutlich, wie dezimiert der Kader wirklich war.

Lukas Meisner wurde am Spieltag positiv auf Corona getestet

Neben Spielmacher Ray McCallum (30) fehlte auch Nationalspieler Lukas Meisner (26). Bei Forward Seth Hinrichs (28) besteht zudem der Verdacht einer Infektion. Da aber das Testergebnis nicht rechtzeitig vorlag, stand der US-Amerikaner vorsorglich nicht im Aufgebot. Auch Geschäftsführer und Sportdirektor Marvin Willoughby (43) sowie Teammanagerin Carina Oesting (21) waren in Gießen nicht mit beim Team. Ob auch sie an Corona erkrankt sind, ist nicht bekannt.

Nach einem Gespräch mit der Ligaführung und der sogenannten „Clearing-Stelle“ der BBL, die ein Expertengremium ist, das bei Corona-Ausbrüchen zu Rate gezogen wird, war erst am frühen Abend klar, dass die Partie beim Abstiegskandidaten wie geplant über die Bühne gehen kann.

Wegen der BBL-Statuten mussten die Towers trotz der Infektionen spielen

Die im Sommer vergangenen Jahres von allen 18 Clubs verabschiedeten BBL-Statuten besagen, dass ein Spiel stattfinden muss, solange die Teams mindestens acht einsatzfähige Spieler aufbieten können. Das war bei den Hamburgern, der Fall. Insgesamt standen neun Profis zur Verfügung. "Wir mussten uns in der Vorbereitung auf Gießen ein wenig anpassen, aber meine Spieler waren schon früher in schwierigen Situationen. Es geht nur darum, die Aufgabe richtig anzugehen und mit Energie zu spielen", sagte Trainer Calles.

Doch von Energie war bei den Towers in der Anfangsphase gar nichts zu sehen. Das fahrig spielende Calles-Team kam mit einem desolaten 0:12-Lauf aus der Kabine. Der erste Korberfolg gelang den Wilhelmsburgern erst nach 3:50 Minuten. Nach einer frühen ersten Auszeit steigerten sich die Hamburger merklich, sodass sie mit einer 26:25-Führung ins zweite Viertel gehen konnten.

Towers kassierten jeweils zwei 0:12-Läufe zu Viertelbeginn

Der zweite Spielabschnitt begann für die Hamburger wie der erste. Erneut kassierten die Towers einen 0:12-Lauf und liefen wieder einem zweistelligen Rückstand (26:37) hinterher. Zu allem Überfluss bekam Topscorer Caleb Homesley (25) auch noch Foulprobleme. Mitte des zweiten Viertels stand der US-Amerikaner bereits bei drei persönlichen Vergehen. Es passte ins Bild einer ersten Halbzeit, in der die Towers im Angriff viel zu hektisch und planlos agierten. Immer wieder machte Trainer Calles mit den Armen Gesten, die zeigen sollten: "Ruhig, Jungs, mehr Struktur".

Doch die Worte des Spaniers wurden nicht erhöht. Im zweiten Viertel gelangen lediglich neun Punkte. Da auch in der sonst so starken Defensive wenig funktionierte, war der 35:45-Rückstand zur Pause folgerichtig. Kuriosität am Rande: Offenbar hatten die Towers das Trikot von Rückkehrer Jaylon Brown in Hamburg vergessen. Statt mit der Null auf dem Jersey lief er mit der Zehn, die eigentlich Teamkollege McCallum trägt, auf.

Towers erwischten einen gebrauchten Tag in Gießen

Es war einfach ein gebrauchter Tag für die Towers, daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte nichts. Die Hamburger sorgten mit unnötigen Ballverlusten und schwachem Defensivverhalten dafür, dass sich die zuletzt so schwachen Gießener in einen Rausch spielen konnten. Zu Beginn des dritten Viertels zog der Tabellenvorletzte auf 56:35 davon. Ein direkt folgender 12:0-Lauf der Towers nährte die Hoffnung darauf, womöglich doch noch irgendwie den Auswärtssieg zu erkämpfen, doch immer wenn man das Gefühl hatte, die Partie könnte kippen, sorgten unnötige Fehler – die Towers kamen am Ende auf 19 Ballverluste - dafür, dass das Momentum wieder auf die Seite der 46ers überging.

Im Schlussabschnitt versuchten die vor allem defensiv enttäuschenden Towers nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben. Trainer Calles rückte phasenweise dafür sogar von seiner aggressiven Mann-gegen-Mann-Verteidigungstaktik ab und ließ Zonenverteidigung spielen. Doch das war letztlich nur eine Randnotiz.

Am Ende wirkte es so, als mussten die Towers bei der siebten Saisonniederlage dem anspruchsvollen Spielplan und dem Corona-Chaos der vergangenen Tage Tribut zollen. Sollten keine weiteren Infizierten hinzukommen, wartet am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) mit dem spanischen Topteam Joventut Badalona im EuroCup der nächste schwere Brocken auf die Hamburger.