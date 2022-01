BBL: Hamburg Towers düpieren den Tabellenführer – 92:80 in Bonn!

Bonn/Hamburg. Erster Sieg im neuen Jahr für die Hamburg Towers, und was für einer! Mit 92:80 (28:20, 24:18, 22:22, 18:20) fügten sie Bundesliga-Tabellenführer Telekom Baskets Bonn die erste Heimniederlage der Saison zu.

Herausragend dabei: Spielmacher Caleb Homesley, der 33 Punkte erzielte, für ihn eine neue persönliche Bestmarke in der Basketball-Bundesliga. Seine alte, 27 Zähler, hatte er erst am vergangenen Mittwoch bei der 75:87-Heimniederlage gegen Bamberg aufgestellt. Bei den Towers fehlten die verletzten Spielmacher Jaylon Brown und Justus Hollatz – wurden (nur) diesmal nicht vermisst.

Towers: Kotsar bester Balleroberer

Nicht allein Homesleys relativ gute Treffsicherheit (46,2 Prozent Treffer aus dem Feld/12 von 26) machte an diesem Abend den Unterschied zwischen dem Tabellenneunten und dem -ersten aus, vor allem die Defense der Hamburger genügte wieder einmal höheren Ansprüchen. Sie zwang die Bonner zu 18 Ballverlusten, nur sieben leisteten sich die Towers. Hinzu kam: Mit 20 Offensiv-Rebounds (Bonn: zehn) holte sich das Team von Cheftrainer Pedro Calles den Ball regelmäßig im Angriff zurück.

Her mit dem Ball! Maik Kotsar lief gegen Bonn einmal mehr zu großer Form auf.

Foto: Imago/Eibner

Mit insgesamt zehn Rebounds war Center Maik Kotsar der beste Balleroberer auf dem Feld. Allerdings gelangen dem Esten nur drei Punkte mit Freiwürfen, seine anderen Würfe gingen allesamt daneben. Dafür trafen Zachary Brown (14 Punkte), Max DiLeo (12), Lukas Meisner und Seth Hinrichs (beide 10) zweistellig. „Gegenüber dem Match gegen Bamberg haben wir uns enorm gesteigert und endlich mal zwei gute Halbzeiten gespielt“, sagte Homsesley.

Towers-Mitbegründer Pascal Roller, der das Spiel für MagentaSport als Co-Kommentator begleitete, mischte in sein Lob für den starken Auftritt der Hamburg auch etwas Gift: „Was Calles aus dieser Mannschaft mit überschaubarem Talent rausholt, ist beeindruckend.“

Hamburg Towers: Alle Corona-Tests negativ

Gute Nachrichten gab es schon vor dem Tip-off für die Towers: Alle Corona-Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern fielen in den vergangenen Tagen negativ aus, die befürchteten Ansteckungen aus dem Spiel gegen Meister Alba Berlin (80:88) am vorvergangenen Sonntag sind offenbar ausgeblieben.

Die Berliner beklagten Mitte vergangener Woche elf Corona-Fälle. Ihr für Sonntag geplantes Spiel in Braunschweig wurde verlegt. Bei den Bonnern wiederum waren am Freitag Karsten Tadda und Javontae Hawkins positiv auf das Coronavirus getestet und sofort isoliert worden. Die Abstriche bei den Kollegen waren negativ. Das Spiel konnte deshalb stattfinden.

Hamburg Towers beklagen Zuschauerregel

Ausgetragen wird auch das nächste EuroCup-Spiel der Towers am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen Turk Telekom Ankara. Allerdings sind in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena in den nächsten vier bis fünf Wochen nur noch maximal 200 Zuschauerinnen und Zuschauern unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung zugelassen. Genesene oder vollständig Geimpfte müssen jetzt zusätzlich einen tagesaktuellen zertifizierten negativen Test vorlegen oder geboostert sein.

Die Towers beklagen deshalb einen großen organisatorischen Aufwand aufgrund der verschärften Corona-Regeln in der Hansestadt. „Wir stehen jetzt vor einem erheblichen Mehraufwand. Zunächst müssen alle gekauften Tagestickets rückabgewickelt werden. Dann müssen wir eine Lösung für unsere knapp 1000 treuen Dauerkarteninhaber und Sponsoren finden“, sagte Geschäftsführer Jan Fischer.

Towers machen Zusage an die treuesten Fans

Die neue Verordnung gilt von Montag an für vier Wochen. Betroffen sind die Bundesliga-Heimspiele gegen Syntainics MBC aus Weißenfels (14.1.) und Ratiopharm Ulm (29.1.). Im Eurocup stehen in dieser Zeit die Heimpartien gegen Ankara (11.1.) und Badalona (26.1.) an.

„Wir haben unseren treuesten Unterstützern versprochen, dass, wenn es zu einer deutlichen Reduzierung der Maximalkapazität der Arena kommt, sie die Ersten sind, die Zugang zu unseren Heimspielen erhalten“, sagte Fischer. Es erhalten nur noch Doppelt-Geimpfte und Genesene mit einem Testzertifikat Zutritt. Selbsttests sind nicht zugelassen. Ausgenommen von der Testpflicht sind geboosterte Zuschauer.

Bonn – Towers 80:92 (38:52)

Beste Werfer:

Morgan (18), Kessens (17), Jackson-Cartwright (12), Ward (10), Gorham (10) für Bonn

Homesley (33), Brown (14), DiLeo (12), Meisner (10), Hinrichs (10) für Hamburg.

Zuschauer: keine