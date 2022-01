Basketball: Towers reisen mit Verletzungssorgen nach Bonn

Jaylon Brown fehlt länger, auch Justus Hollatz muss pausieren. Derweil ist das Hamburger Team in Gesprächen mit dem Sportstaatsrat.

Foto: Thorsten Baering via www.imago-images.de / imago images/Baering

Hamburg. Pedro Calles ist bekannt dafür, sich nicht von äußeren Umständen beeinflussen zu lassen. Zwei Niederlagen zum Auftakt des Basketballjahres 2022? Ärgerlich, aber kein Weltuntergang? Corona-Sorgen? Verletzungsproblematik als Stimmungskiller bei den Hamburg Towers?

„Negativ sind bei uns nur die Corona-Tests. Bei allem anderen bleiben wir positiv“, scherzte der 38 Jahre alte Spanier, der bestätigte, dass es nach dem Spiel am Sonntag gegen Alba Berlin (hatte am Mittwoch elf Covid-19-Fälle vermeldet) nach wie vor keine Infektion bei den Wilhelmsburgern gab. Das Immunsystem der Spieler verteidigt – typisch für ein Calles-Team – offenbar auch gegen das Coronavirus knallhart.

Basketball: Hamburg Towers müssen auf Brown verzichten

Ganz ohne Sorgen fahren die Towers aber nicht zum Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr/MagentaSport) bei den Telekom Baskets Bonn. Die Towers müssen bis auf Weiteres auf Guard Jaylon Brown (27) verzichten. Die muskulären Probleme in der Hüfte, die den US-Amerikaner bereits am Mittwoch gegen Brose Bamberg (75:88) zum Zuschauen verdammt hatten, stellten sich als ein Muskelfaserriss heraus.

„Das wird länger dauern, ich denke, dass wir da von mehreren Wochen Pause sprechen müssen“, sagte Calles, der beim Tabellenführer auch ohne Spielmacher Justus Hollatz (20) auskommen muss. Das Eigengewächs knickte im Bamberg-Spiel unglücklich um, hatte dabei aber Glück. „Justus hat einen leichten Bänderanriss, aber ich glaube nicht, dass er länger ausfällt“, erklärte der Towers-Coach. Immerhin konnte Center Maik Kotsar (25) nach seiner Fußprellung wieder ohne Probleme trainieren.

Towers in Gesprächen mit dem Sportstaatsrat

Abseits des Courts hat sich die Geschäftsführung um Jan Fischer (41) und Marvin Willoughby (43) weiter mit dem Thema Corona, den Zuschauereinschränkungen und den daraus folgenden wirtschaftlichen Konsequenzen beschäftigt. Am Freitag tagten die 18 Clubs mit der BBL-Führungsspitze, um über ein neues Corona-Protokoll zu beraten. Bereits jetzt steht unterdessen fest, dass der Veranstalter des EuroCups die Clubs auffordert, die Testkapazität vor den Spielen zu erhöhen.

Derweil stehen die Towers in intensivem Austausch mit Sportstaatsrat Christoph Holstein (59) bezüglich möglicher finanzieller Hilfen seitens der Stadt. „Die Gespräche sind bisher gut, aber am Ende müssen auch Taten folgen. Wir werden zeitnah zusammenkommen, und das nicht nur unter Beteiligung der Sportbehörde, sondern auch der Finanzbehörde und der Senatskanzlei, um konkret zu besprechen, wie die Stadt helfen wird“, so Fischer.

Basketball: EuroCup-Spiel wird vermutlich Geisterspiel

Bei den Towers geht man davon aus, dass bereits das EuroCup-Spiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen Türk Telekom Ankara ohne Fans stattfinden muss. „Wir hatten gehofft, 200 Menschen reinlassen zu dürfen und so unseren Sponsoren und einigen Fans die Gelegenheit zu geben, dabei sein zu können. Aber die Hoffnung ist mittlerweile extrem gering“, sagte Fischer.