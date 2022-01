Hamburg Towers unterliegen Bamberg – und sorgen sich vor Infektionen

Hamburg. Das Basketballjahr 2022 ist für die Hamburg Towers bislang kein gutes. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles (38) unterlag am Mittwochabend Brose Bamberg nach schwacher Leistung mit 75:87 (14:16, 20:28, 21:21, 20:22). Bester Werfer bei den Hamburgern, die ohne den verletzten Guard Jaylon Brown (27, Hüfte) antreten mussten, war vor 1810 Zuschauern Caleb Homesley (25) mit 27 Punkten.

Zu allem Überfluss zog sich Nationalspieler Justus Hollatz (20) früh in der Partie eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu.

Towers-Nationalspieler Justus Hollatz musste verletzt vom Feld.

Foto: Marcel von Fehrn / imago images/Eibner

Letzter Towers-Gegner Berlin meldet Corona-Ausbruch

Bis zum frühen Abend war offen, ob die Partie überhaupt stattfinden kann. Bei Alba Berlin, gegen die das Calles-Team am vergangenen Sonntag 80:88 verloren hatte, gab es einen massiven Corona-Ausbruch mit mindestens neun infizierten Personen. In der Hauptstadt geht man davon aus, dass es sich um die Omikron-Variante des Coronavirus handelt.

Es deutet vieles darauf hin, dass sich Alba beim Auswärtsspiel an Silvester bei s.Oliver Würzburg angesteckt hatte. Bei den Franken gab es Anfang Januar gleich 13 Corona-Fälle in der Mannschaft. Am Dienstag erreichten die Corona-Sorgen dann die Towers. Das gesamte Team wurde sowohl am Tag vor dem Bamberg-Spiel als auch am Mittwoch PCR-getestet. Beide Testreihen waren negativ, trotzdem besteht bei den Towers die Sorge, dass es in den kommenden Tagen wegen der Inkubationszeit positive Tests geben könnte. Weitere Tests sollen nun folgen.

Nach Abendblatt-Informationen hätten sowohl die Towers als auch Bamberg für eine Verschiebung gestimmt. Die Basketball-Bundesliga (BBL) entschied jedoch rund zwei Stunden vor dem Spiel, dass wegen des Corona-Protokolls gespielt werden muss. Für eine Absage hätten weniger als acht Spieler zur Verfügung stehen müssen.

„Ich finde es schwierig, dass wir spielen mussten. Es geht darum, Infektionsketten zu durchbrechen und nicht dafür zu sorgen, dass die nächste Mannschaft Probleme bekommt. Wir müssen uns zeitnah als Liga zusammensetzen, und die Regeln, die wegen der Dynamik des Virus nicht mehr aktuell sind, überdenken“, forderte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby (43).