Basketball: Hamburg Towers vor letztem Heimspiel mit Fans

Hamburg. Die Fans der Hamburg Towers haben noch einmal Lust auf Basketball. Für die Partie gegen Brose Bamberg (19 Uhr/MagentaSport und Sport1) wurden im Vorverkauf 1700 der 2500 verfügbaren Karten abgesetzt. Die Partie in Wilhelmsburg wird das letzte Spiel eines Hamburger Profi-Sportclubs mit Zuschauern für mindestens vier Wochen sein.

Für Pedro Calles sind die anstehenden Geisterspiele derzeit aber eher ein Randthema. Der 38 Jahre alte Spanier bereitete seine Mannschaft am Dienstag intensiv auf die Partie gegen Bamberg vor. Die einst so erfolgsverwöhnten Oberfranken, die in den vergangenen 16 Jahren neun Titel und fünf Pokalsiege feierten, sind in dieser Saison bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Derzeit rangiert der Traditionsclub mit sechs Siegen und neun Niederlagen lediglich auf Rang zwölf.

Basketball: Hamburg Towers spiele gegen Bamberg zum letzten Mal mit Fans



Bereits Ende November zogen die Brose-Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich von Trainer Johan Roijakkers (41). Seitdem ist der Israeli Oren Amiel (50) der neue starke Mann, der Bamberg trotz des Fehlstarts in die Play-offs führen soll. Wie gefährlich Brose sein kann, erlebte zuletzt Titelkandidat Bayern München, die bei ihrem 95:86-Sieg weitaus mehr Mühe hatten, als ihnen lieb war. „Sie haben wirklich sehr stark gespielt“, lobt Calles und warnt: „Bamberg befindet sich nach dem Trainerwechsel in einem Wandlungs­prozess. Wir dürfen nicht vergessen, dass Bamberg ein namhafter Club ist, sie immer ein starkes Team haben – sie werden hungrig auf einen Erfolg sein. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir unsere Bestleistung bringen, um unseren Heimvorteil zu nutzen.“

Anschauungsunterricht, wie gut sein Team sein kann, bekam Calles am Sonntag, als seine Spieler gegen Meister Alba Berlin bei der 80:88-Niederlage zumindest über drei Viertel auf Augenhöhe waren. „Wir müssen es schaffen, die Intensität von Sonntag auch gegen Bamberg aufs Parkett zu bringen. Wir haben gegen ein Topteam einen guten Job in der Verteidigung gemacht, ihnen wichtige Elemente aus ihrem Spiel über lange Zeit weggenommen, genauso müssen wir es auch bei Bamberg machen“, sagt Kapitän Max DiLeo (28).

Ligakonkurrent s.oliver Würzburg muss nach 13 Corona-Fällen für zwei Wochen in Quarantäne und kann bei den beiden kommenden Spielen in Bamberg und Chemnitz nicht antreten.

