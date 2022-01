Basketball: Was den Hamburg Towers zu einem Spitzenteam fehlt

Niederlage gegen Berlin: Die Wilhelmsburger rutschen in der BBL auf Rang neun. Das nächste Spiel findet bereits am Mittwoch statt.

Hamburg. Es herrschte am Montag muntere Betriebsamkeit bei den Hamburg Towers. In der Geschäftsstelle in Wilhelmsburg beschäftigten sich die Geschäftsführer Jan Fischer (41) und Marvin Willoughby (43) mit den , und wenige Meter weiter in der edel-optics.de Arena arbeitete Trainer Pedro Calles (38) mit seinem Team die 80:88-Heimniederlage im Topspiel gegen Alba Berlin vom Sonntagabend auf.

„An der Niederlage dürfen wir nicht zu lange knabbern. Nach so einem Spiel ist es gut, schnell die Gelegenheit zu bekommen, Dinge zu korrigieren. Man entwickelt als Spieler eine Gier darauf, den Schalter schnell wieder umzulegen“, sagt Kapitän Max DiLeo (28), der mit seinen Kollegen bereits an diesem Mittwoch (19 Uhr/MagentaSport) gegen Brose Bamberg erneut in der Basketball-Bundesliga (BBL) antreten muss.

Basketball: Wie die Hamburg Towers an der Spitze landen

An Erkenntnissen mangelte es Trainer und Spielern nach dem hochklassigen Duell gegen Berlin nicht. Über drei Viertel konnten die Towers den amtierenden Meister mit aggressivem Defensivverhalten ärgern und lange von einem Sieg gegen den großen Favoriten träumen. Es wirkte jedoch so, als hätten die Towers am Ende ihrer kräftezehrenden Spielweise Tribut zollen müssen.

Alba Berlin spielte im Schlussabschnitt seine individuelle Klasse aus und nutzte jeden Fehler der Towers im Stile einer Spitzenmannschaft gnadenlos aus. „Wir können aus der Partie lernen, vor allem, was man braucht, um das Level 40 Minuten zu halten. Wir können in Sachen Intensität noch einen drauflegen, unser Spiel noch schneller machen. Im Schlussviertel haben wir nicht mehr unseren Hamburg-Towers-Basketball gespielt“, gibt Forward Lukas Meisner (26) offen zu.

Acht Pflichtspiele in Bundesliga und EuroCup im Januar

Durch die fünfte Saisonniederlage rutschen die Hamburger in der Tabelle auf Rang neun, der nicht mehr zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde. Große Bedeutung wollen die Towers dem aber nicht beimessen. Und doch drängt sich irgendwie die Frage auf, ob die Towers nach 13 absolvierten Hauptrundenspielen ein Spitzenteam in der BBL sind – oder eben noch nicht. „Wenn man die Frage stellt, ob wir jetzt aktuell ein Spitzenteam sind, muss man vielleicht sagen, dass wir es noch nicht sind. Wir sind aber dabei, die Kultur und den Spielstil so aufbauen, dass wir es werden“, sagt Meisner.

An Standortbestimmungen wird es den Hamburgern in den kommenden Wochen nicht mangeln. Im Januar stehen noch acht Pflichtspiele in der Bundesliga und im EuroCup auf dem Programm.