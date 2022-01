Knaller zum Jahresstart: Towers wollen Alba Berlin ärgern

Hamburg. Große Silvesterpläne hatte Pedro Calles auch in diesem Jahr nicht geschmiedet. Der Trainer der Hamburg Towers bat seine Spieler zum Jahreswechsel sowohl am Freitag als auch Neujahr zum Training, um sich ideal auf das Topspiel am Sonntag (18 Uhr, MagentaSport) gegen Meister Alba Berlin vorzubereiten. "Ich liebe es, am Neujahrsmorgen zur Arbeit zu gehen. Man kann schlechter in ein Jahr starten, als das zu tun, was man liebt. Das geht uns allen so. Ich komme lieber Neujahr zum Training, als verkatert nach einer Silvesterparty zu Hause zu sein", sagt der Spanier.

So ist er eben, der ehrgeizige, fast schon verbissene Towers-Trainer, der weiß, was für ein harter erster Test im neuen Jahr bevorsteht. In der vergangenen Saison konnten die Hamburger sensationell beide Duelle in der Hauptrunde gegen Berlin gewinnen. In den Play-offs zeigte Alba dem Endrunden-Neuling Towers aber mit 3:0-Siegen klar die Grenzen auf.

Tabellarisch sind die Towers und Alba gleichauf

Aktuell haben beide Teams mit acht Siegen und vier Niederlagen dieselbe Bilanz in der Basketball-Bundesliga vorzuweisen. "Nicht nur mit Blick auf die Zahlen, sondern auch im Spielstil gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen uns und Berlin. Defensiv sind sie das beste Team der Liga, wir rangieren knapp dahinter. Wenn man mich nach den Unterschieden fragt, im Rebounding sind sie deutlich besser und auch von der Dreierlinie treffen sich hochprozentiger. Das sind für mich die zwei Faktoren, die wir unbedingt unter Kontrolle bringen müssen", fordert der 38-Jährige.

Towers-Guard Brown freut sich auf einen Berliner Kumpel

Für Guard Jaylon Brown (27) wir das Duell mit den Berlinern eine besondere. Er trifft auf Alba-Center Ben Lammers (26), mit dem der Towers-Profi zwei Jahre gemeinsam für Bilbao Basket in Spanien gespielt hat. "Er ist dort wirklich zu einem sehr guten Freund geworden. Ben ist echt ein feiner, intelligenter Kerl und ein höllisch guter Basketballer, der einer der besten Wurf-Blocker ist, mit dem ich je zusammengespielt habe. Auch sein Mitteldistanzwurf ist sehr gefährlich", warnt der US-Amerikaner.

Personell können die Towers aus dem Vollen schöpfen. Anders als im Frühling, als die Hamburger Alba Berlin ohne Zuschauerunterstützung bezwingen mussten, können die Wilhelmsburger am Sonntag auf Fan-Support setzen. Erneut dürfen 2500 Fans in die edel-optics.de Arena kommen.