Hamburg Towers: Für Robin Christen „läuft es einfach richtig gut“

Hamburg. Die letzte Woche des Jahres begann für Robin Christen ganz entspannt. Der Forward der Hamburg Towers und seine Mitspieler haben von Trainer Pedro Calles (38) nach dem 104:82-Sieg gegen die Gießen 46ers zwei trainingsfreie Tage spendiert bekommen. Einfach mal durchpusten nach zwölf Spielen in der Basketball-Bundesliga (BBL), acht Partien im EuroCup und einem im MagentaSport BBL-Pokal.

„Diese kleine Pause, die wir von den Coaches bekommen haben, tut uns gut. Wir holen jetzt kurz Luft, und dann geben wir wieder Gas“, erklärt Christen, der die Freizeit aber auch nutzte, die vergangenen Monate ein wenig Revue passieren zu lassen. Schließlich hat sich sein Leben von Grund auf verändert.

Hamburg Towers: Christen im Familienglück

Im August kam mit Töchterchen Ruby eine echte „Hamburger Deern“ auf die Welt. Ein Glücksmoment, der Christen noch heute strahlen lässt. Eine Woche vor Heiligabend machte der Towers-Profi sein Familienglück perfekt, als er Freundin Malin das Ja-Wort gab. Es folgte das erste gemeinsame Weihnachtsfest als Kleinfamilie.

„So viele besondere Momente sind passiert. Die Weihnachtszeit war richtig schön, ich hatte Besuch von der Familie aus Gießen. Und dann noch gegen den Club zu gewinnen, bei dem ich mich in den Sport verliebt habe. Es läuft einfach richtig gut“, sagt Christen, der mit 20 Punkten gegen seinen Jugendclub das perfekte Fest gekrönt hatte.

Christen: „Ich fühle mich sehr gut

Im vergangenen Sommer war Christen einer der Wunschspieler von Trainer Calles, der mit dem wurfstarken Profi bereits erfolgreich bei Rasta Vechta zusammengearbeitet hatte. Christen verkörpert exakt den Typen Profi, den der Spanier mag. Harter Arbeiter, der auf dem Feld das tut, was man von ihm verlangt. Ob er 25 Minuten Einsatzzeit hat oder nur sieben.

„Ich fühle mich sehr gut, nehme die Rolle, die mir die Coaches geben, perfekt an. Bei den Towers habe ich die ersten Europa-Erfahrungen sammeln können. Es macht riesig Spaß, ich kann mich hier noch einmal weiterentwickeln und mit meiner Erfahrung vorangehen“, sagt Christen.

Hamburg Towers: Christen der älteste Profi im Kader

Mit 30 Jahren ist der gebürtige Berliner der älteste Profi im Kader der Wilhelmsburger. Sprüche haben sich die Mitspieler bislang aber nicht getraut. „Ich merke nur, dass ich der Älteste bin, wenn ich den Spiegel schaue und nicht mehr so viel Haare habe“, scherzt Christen, der sich in der Mannschaft richtig wohlfühlt. „Ich bin im besten Basketballer-Alter. Aber Spieler wie Justus Hollatz (20) oder Osaro Jürgen Rich (23), die noch deutlich jünger sind, halten mich jung, aber ich brauche mit 30 Jahren auch noch keinen Krückstock.“

Auch wenn sich Christen noch nicht alt fühlt, wird er den Jahreswechsel ruhig angehen lassen. Ein großer Silvester-Fan ist er sowieso nicht. „Letztes Jahr lag ich um halb zwölf im Bett. Wenn man ein kleines Kind hat, freut man sich sowieso über jede Stunde Schlaf, die man kriegen kann. Und am 2. Januar spielen wir schon wieder, da kann man sich eh nicht die Lampen ausschießen“, so Christen.

Spiel gegen Alba Berlin „wird ein Highlight"

Zumal am Neujahrsmorgen das Abschlusstraining vor dem Topspiel gegen Meister Alba Berlin auf dem Programm steht. Für den ersten großen Härtetest des Jahres wollen Christen und die Towers fit und ausgeschlafen sein. „Das wird ein Highlight. Wir stehen in der BBL super da, in Europa auf einem Play-off-Platz, aber wir wollen uns darauf nicht ausruhen. Wir wollen den Fans weiter Freude bereiten.“