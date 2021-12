Basketball: Hamburg Towers erzielen Rekordsieg

Hamburg. Am Sonntagabend um Punkt 20.02 Uhr war das Basketballjahr 2021 für die Hamburg Towers beendet. Dank des nie gefährdeten 104:82 (24:13, 29:26, 31:23, 20:20) gegen die Gießen 46ers geht die Mannschaft von Cheftrainer Pedro Calles (38) mit einem guten Gefühl in den Jahreswechsel.

Bester Werfer beim fünften Heimsieg im sechsten Spiel war vor 2201 Zuschauern Forward Robin Christen mit 20 Punkten. Nahezu über die gesamten 40 Minuten war im Weihnachtsspiel ein Klassenunterschied zwischen beiden Clubs zu erkennen. „Die wichtigste Statistik ist das 104:82, und dass wir gewonnen haben. Heute habe ich dem Team etwas mehr geholfen, im nächsten Spiel wird es wieder jemand anderes sein“, so Christen bescheiden.

Basketball: Hamburg Towers gewannen an Dominanz

Zu Beginn waren noch beide Teams noch im weihnachtlichen Geschenke-Austausch-Modus. Viele Stockfehler, teils skurrile Ballverluste und schlechte Defense sorgten zunächst für ein abwechslungsreiches, aber wenig strukturiertes Spiel. Das änderte sich zum Ende des ersten Viertels zumindest auf Hamburger Seite, als fünf erfolgreiche Dreipunktewürfe in Folge und ein 17:0-Lauf dafür sorgten, dass das Calles-Team zunehmend an Dominanz gewann.

Den Hamburgern genügte in der Folge eine gute Defensiv-Leistung, um den erschreckend harmlosen Abstiegskandidaten auf Abstand zu halten. Die Ersatzspieler feierten auf der Bank jeden Ballgewinn ausgelassen, Topscorer Homesley legte nach einem Steal von Nationalspieler Justus Hollatz (20) sogar einen kleinen Freudentanz hin. Vor allem sorgte aber die starke Dreier-Quote von 43 Prozent (zehn von 23) dafür, dass die Towers mit einer 53:39-Halbzeitführung in die Kabine gingen.

Calles verärgert über die Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel ließen die Towers keinen Zweifel daran, wer das Weihnachtsspiel 2021 gewinnen wird. In der zweiten Halbzeit war es für die Hamburger ein Schaulaufen, das am Ende zum vierten Pflichtspielsieg in Serie führte und so dem versöhnlichen Ende eines ereignisreichen Kalenderjahres. Einzig die Schlussphase, in der die Towers einen Gang runterschalteten und einen höheren Sieg verspielten, ärgerte Cheftrainer Calles. Den guten Gesamteindruck von 2021 trübte das aber nicht.

Die Verantwortlichen um Geschäftsführer und Sportdirektor Marvin Willoughby (43) können in jedem Fall auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr zurückblicken. So gelangen im Frühjahr in der Basketball-Bundesliga (BBL) erstmals Siege gegen die Topteams von Alba Berlin und Bayern München, es folgte die Premiere in den Play-offs, als der Hauptstadtclub sich aber als eine Nummer zu groß herausstellte.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Basketballerisch war 2021 ein tolles Jahr"

Doch für die Entwicklung der Towers, die erst in ihrem dritten BBL-Jahr sind, waren all das wichtige Erfahrungen. „Basketballerisch war 2021 ein tolles Jahr, in dem wir uns nur bessere Rahmenbedingungen gewünscht hätten“, sprach Willoughby die Corona-Situation an: „Wir sind aber sehr zufrieden. Wir halben uns hohe Aufgaben gesteckt und sind auf einem guten Kurs“, bilanzierte Willoughby.

Vor allem von der erstmaligen Teilnahme am EuroCup, dem zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb nach der Euro-League, zehrt das Calles-Team, das bisher drei internationale Partien ge-winnen konnte und Hoffnungen hat, das Viertelfinale zu erreichen. „Auch für mich als Coach ist es eine riesige Herausforderung, das Team alle 72 Stunden auf einen neuen Gegner vorzubereiten. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Sachen Taktik bei uns bleiben, unser Spiel weiterentwickeln und nur bedingt auf die Gegner schauen “, erklärte Calles.

Basketball: Towers wollen sich für Play-offs qualifizieren

Doch das Tagesgeschäft heißt BBL. Die Hamburger wollen sich wie im Vorjahr für die Play-offs qualifizieren, auch wenn Trainer Calles das öffentlich so nie sagen würde. „Zu keiner Sekunde fällt in meinen Gesprächen mit den Verantwortlichen oder den Spielern das Wort Play-offs. Das ist noch zu weit weg. Für uns geht es um eine konstante Entwicklung“, erklärte Calles. Auf jeden Fall war der Sieg gegen Gießen ein weiterer kleiner Schritt Richtung Endrunde. Mit acht Siegen und vier Niederlagen rangieren die Hamburger zum Jahreswechsel auf Rang drei.

Auch für das nächste Heimspiel der Hamburger am 2. Januar (18 Uhr) gegen Alba Berlin sind Stand heute wieder 2500 Zuschauende in der edel.optics.de Arena zugelassen. Die Berliner kommen dann etwas ausgeruhter zum ersten Pflichtspiel des Jahre 2022 nach Wilhelmsburg. Ihr EuroLeague-Spiel am 29. Dezember in Mailand wurde wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Italienern verlegt.