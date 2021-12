Hamburg Towers ohne Feiertage – Trainer Calles scherzt

Bundesligaprofis müssen Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag trainieren, am zweiten Weihnachtsfeiertag schließlich spielen.

Hamburg. Die Weihnachtstage beginnen für die Profis der Hamburg Towers wenig besinnlich. Sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtstag, an dem die nordamerikanischen Spieler „Christmas“ zelebrieren, steht Training auf dem Programm. Das liegt nicht daran, dass oft etwas mürrisch wirkende Cheftrainer Pedro Calles (38) die spanische Version des „Grinch“ ist, sondern vielmehr am eng getakteten Spielplan der Basketballer.

Erst am späten Donnerstagnachmittag war das Team aus Südtirol zurückgekehrt, wo die Hamburger Mittwochabend mit dem 99:90 gegen Dolomiti Energia Trento ihren dritten Sieg im EuroCup feierten. Die Vorbereitung auf das letzte Spiel des Jahres am zweiten Weihnachtstag (18 Uhr, MagentaSport) gegen die Gießen 46ers muss also an den Feiertagen geschehen.

Dass das Fest in irgendeiner Form eine Ablenkung darstellt, glaubt Trainer Calles nicht. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der es 24/7 Ablenkung gibt. Weihnachten mit der Familie ist da eher eine schöne Ablenkung. Da mache ich mir keine Gedanken“, sagt der Spanier, in dessen Heimat traditionell erst am 6. Januar Geschenke verteilt werden. „Ein wenig feiere ich aber auch schon jetzt“, sagt Calles.

Werben um Kotsar: Willoughby standhaft

Dass die Towers mit Ablenkungen klarkommen, zeigten die vergangenen Tage, als publik wurde, dass Center Maik Kotsar (25) vor einem Wechsel zum türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul stand.

Trotz einer Ablösesumme, die sich auf rund 200.000 Euro belaufen hätte, blieb Sportchef Marvin Willoughby nach Rücksprache mit den anderen Gesellschaftern standhaft und lehnte ab. Ein Abgang des Esten wäre schließlich ein herber Schlag für die Saisonziele der Towers gewesen, die sich erneut für die Play-offs qualifizieren wollen.

Center Maik Kotsar (r.) muss bei den Hamburg Towers bleiben. Sein Vertrag läuft aber am Ende der Saison aus.

Foto: Witters

Calles scherzt über Verletzungsglück

Um sich in der Spitzengruppe festzusetzen, wollen die Hamburger das Jahr mit einem Erfolgserlebnis gegen den Abstiegskandidaten beenden. „Es ist eine herausfordernde Saison für alle, weil wir auf einer großen Mission sind“, sagt Calles mit Blick auf die Doppelbelastung Bundesliga und EuroCup.

„Insgesamt bin ich aber zufrieden mit der Einstellung meiner Jungs, aber wir haben auch noch Luft nach oben. Wir sind von größeren Verletzungen verschont geblieben, was mich sehr freut, hoffentlich aber nicht daran liegt, dass wir zu selten in den roten Belastungsbereich gekommen sind“, scherzt Calles.