Basketball: Hamburg Towers feiern siebten Saisonsieg

Hamburg. Als die Profis der Hamburg Towers am frühen Sonntagmorgen kurz nach vier Uhr im Inselpark aus ihrem Mannschaftsbus stiegen, wünschte Trainer Pedro Calles ihnen nicht nur eine „wenn noch möglich, gute Nacht“, er gratulierte ihnen auch noch mal zu ihrem Auftritt am Abend zuvor. „Es ist nie einfach, auswärts zu gewinnen, vor allem nicht in Würzburg, und das unter diesen Umständen“, meinte der Spanier.

Der siebte Saisonsieg der Hamburger in der Basketball-Bundesliga (BBL) fiel mit 100:88 (27:27, 26:23, 25:21, 22:17) vom Ergebnis her souveräner aus, als der Spielverlauf zwischenzeitlich vermuten ließ. Vor allem in der ersten Halbzeit stellte der süddeutsche Abstiegs- den norddeutschen Play-off-Kandidaten mit einer Reihe erfolgreicher Distanzwürfe vor Probleme. Die besonderen Umständen, von denen Calles sprach, waren der Trainerwechsel, den die Würzburger am vergangenen Montag vollzogen hatten.

Basketball: Siebter Saisonsieg nach starker zweiter Halbzeit der Hamburg Towers

Die Franken hatten Denis Wucherer (48) nach 109 Bundesligaspielen (seit 2018) beurlaubt, auf der Bank saß aber nicht der am Freitag verpflichtete, neue slowenische Coach Sašo Filipovski (47), der in der vergangenen Saison im März bei Partizan Belgrad entlassen wurde, sondern Interimstrainer Steven Key (53). Und wie der Basketball interpretiert, wusste Perfektionist Calles eben nicht so genau.

Dennoch liefen die Towers trotz 17 Ballverlusten (Würzburg: 10) nie ernsthaft Gefahr, das Spiel zu verlieren. In der 19. Minute lagen sie mit 47:49 das letzte Mal knapp im Rückstand, in der zweiten Hälfte behaupteten sie von Beginn an ihre Führung, die sie kontinuierlich ausbauten. 42:27 Rebounds, 13:9 in der Offensive, halfen dabei. Ein 12:2-Lauf zum 70:57 (25.) entschied die Begegnung. Das lag mit an US-Spielmacher Caleb Homesley, der als Topscorer 19 seiner 22 Punkte nach dem Seitenwechsel erzielte.

Hamburg Towers haben Favoritenrolle

Die Geschichte des Spiels schrieb auch Spielmacherkollege Justus Hollatz. Der deutsche Nationalspieler stellte mit 18 Punkten seine persönliche BBL-Bestmarke ein, mit neun von neun getroffenen Freiwürfen gelang ihm dazu eine neue. Dabei waren die Versuche aus 4,22 Metern Entfernung in der Vergangenheit nicht gerade die Spezialität des 20-Jährigen. Von der lästigen Manschette nach einer Entzündung am rechten Daumen befreit, fand er die perfekte Zielsicherheit, die er bisher oft vermissen ließ. Überhaupt traf Hollatz in Würzburg, wie er wollte, nur ein Dreipunktewurf im Schlussviertel landete nicht im Korb. Der gebürtige Hamburger war neben dem erneut überragenden estnischen Center Maik Kotsar (18 Punkte, 11 Rebounds) effektivster Profi der Towers.

Wozu die Hamburger in dieser Saison fähig sind, hatten sie am vergangenen Mittwoch beim 100:82 (41:50)-Erfolg im EuroCup über das russische Spitzenteam Lokomotive Krasnodar angedeutet, doch auch in Würzburg zeigten sie ihre Qualitäten erst in der zweiten Hälfte. „Wir sehen die Fortschritte, den Lernprozess des Teams“, sagte Sportchef Marvin Willoughby. „Die Intensität, die taktische Umsetzung der Defense waren vom dritten Viertel an deutlich besser als in den ersten beiden, als wir 50 Punkte, zu viele, zugelassen haben. Wir müssen es schaffen, diese Energie über die gesamten 40 Minuten aufzubringen. Noch sind wir aber am Anfang der Saison.“

Am Mittwoch (20 Uhr) sind die Towers in Trient (Italien) im EuroCup gefordert, am Sonntag (18 Uhr) gastiert Gießen in der edel-optics.de Arena. Beide Male gehen sie als Favorit ins Spiel.