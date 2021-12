Hamburg Towers: Kapitän DiLeo fordert von Kollegen „größeren Einsatz“

Hamburg. Die Aufgaben werden in diesen Wochen nicht leichter für die Hamburg Towers. Nach Niederlagen in Wroclaw (EuroCup) und in Ulm (Bundesliga) will an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Magenta Sport) Lokomotive Kuban Krasnodar den Wilhelmsburger Basketballern den Weg zum Korb verstellen.

Die Russen, Tabellenfünfter der heimischen Liga, aber Erster in der Gruppe A des EuroCups, sind eine internationale Spitzenmannschaft mit erfahrenem Personal, auch aus den USA. „Wir müssen auf höchstem Level spielen, um eine Siegchance zu erlangen“, sagt dann auch Towers-Trainer Pedro Calles (38).

Towers: Calles will nicht alles infrage stellen

Ihrem Topniveau warfen die Hamburger zuletzt hinterher, was der Spanier nicht überbewerten will: „Wir sind in einem Prozess, unsere Rollen im Team mehr und mehr zu definieren. Wir versuchen unterschiedliche Aufstellungen, um zu sehen, wie effizient sie sind und welche Spieler uns in bestimmten Konstellationen helfen.“ Zwei Niederlagen seien deshalb kein Grund, alles infrage zu stellen, „was wir uns erarbeitet haben“.

Kapitän und kämpferisches Vorbild Max DiLeo (28) mahnt aber „stärkeren Fokus und größeren Einsatz“ von jedem an. Für das Spiel (2G, Maskenpflicht in der Halle) sind bisher 1100 der 2700 Eintrittskarten verkauft. Online können Tickets bis zum Tip-off geordert werden.

Trainerwechsel bei nächsten Towers-Gegnern

Bundesligakonkurrent Würzburg, am Sonnabend (20.30 Uhr, MagentaSport) nächster Ligagegner der Towers, hat sich derweil von Denis Wucherer getrennt. Der 48-Jährige, 2020 auch bei den Hamburgern ein Trainerkandidat, wurde nach 109 Bundesligaspielen (seit 2018) beurlaubt. Wer beim Heimspiel gegen die Towers die Anweisungen gibt, ist offen.

Die Würzburger, mit 3:7 Siegen Tabellenvorletzter, wollen Wucherers Nachfolger schon in den nächsten Tagen vorstellen. Einen neuen Coach verpflichte bereits Turk Ankara, am 11. Januar nächster Heimspielgegner der Towers im EuroCup. Henrik Rödl (52), bis Ende August Bundestrainer, übernimmt den Tabellenelften der türkischen Liga.

