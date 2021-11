Basketball: Towers treffen auf die Hamburg-Filiale Crailsheim

Hamburg. Für die Hamburg Towers wird das Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den Crailsheim Merlins an diesem Sonnabend (20.30 Uhr, MagentaSport) ein Duell mit der eigenen Vergangenheit. Die Schwaben sind die zweite Hamburg-Filiale in der BBL. Mit Center Bogdan Radosavljevic (28), der in der Saison 2019/20 für die „Türme“ spielte, sowie Spielmacher T. J. Shorts (24), der in der erfolgreichen Spielzeit 2020/21 Dreh- und Angelpunkt bei den Towers war, stehen zwei Profis im Aufgebot der Merlins, die kurzfristig zu den Leistungsträgern gehörten.

Zum Inventar zählte neun Jahre lang Aufbauspieler René Kindzeka, der zwischen 2011 und 2020 alle Jugendmannschaften durchlief und mit den Towers 2019 in die BBL aufstieg. Mit ihm verbindet Geschäftsführer und Sportdirektor Marvin Willoughby (43) viel. „Wenn ich zurückdenke, dass es eine Situation gab, wo ihm gesagt wurde, dass er weder Profi werden noch sein Abitur schaffen wird, bin ich superstolz, dass René schulisch und sportlich seine Ziele mehr als erreicht hat“, sagt Willoughby.

Basketball: Fans trauen Shorts nach

Viele Fans trauern vor allem dem spektakulären Aufbauspieler Shorts nach. In Crailsheim gehört der US-Amerikaner, der aktuell wegen eines Nasenbeinbruchs mit einer Maske spielen muss, zu den herausragenden Spielern. 18 Punkte und 8,1 Assists pro Partie untermauern das. Über die Gründe der Trennung gibt es unterschiedliche Versionen.

Die Vertragsverlängerung war nicht am Geld gescheitert. Offenbar gab es intern Zweifel, dass der 1,74 Meter kleine Profi im EuroCup zurechtgekommen wäre. „Es hat in die Zusammenstellung des Kaders, die wir wollten, nicht gepasst. Wir haben Shorts nicht gehen lassen, weil er ein schlechter Spieler ist. Es ist uns einfach nicht gelungen, mit ihm eine Lösung zu finden“, erklärt Willoughby.

Pedro Calles verfolgt Strategie gegen Crailsheim

Eine Lösung müssen die Hamburger, aktuell das beste Defensivteam der Liga, gegen die Crailsheimer Offensive, derzeit das Maß aller Dinge in der BBL, finden. „Es wird der gewinnen, der das Tempo diktiert und sein Spiel durchdrückt. Wenn wir uns auf einen Schlagabtausch einlassen, ist Crailsheim im Vorteil“, sagt Trainer Pedro Calles.

