Hamburg Towers: Rassismus geht Caleb Homesley unter die Haut

Der Topscorer des Bundesligaclubs spricht über ein besonderes Tattoo, Polizei-Schikane in den USA und warum er mental so stark ist.

Hamburg. Wann immer Caleb Homesley (24) in diesen Tagen ein wenig Zeit findet, nutzt er sie zum Lesen. Derzeit verschlingt der Basketball-Profi der Hamburg Towers das Buch „Can´t hurt me“ vom amerikanischen Autor David Goggins (46). „In dem Buch geht es darum, wie man sich aus emotionalen Löchern befreit, wie man Sorgen und Ängste in etwas Positives umwandeln kann“, sagt der 24 Jahre alte US-Amerikaner, der mit seinem Team am Dienstagabend (19.30 Uhr) im EuroCup gegen den französischen Erstligaclub Boulogne-Levallois Metropolitans 92 antreten muss.

Towers-Star Homesley will nicht auf Basketball reduziert werden

„Ich freue mich auf jedes Spiel, jedes Training, gebe einhundert Prozent, aber für mich ist es wichtig, dass sich mein Leben nicht 24/7 um Basketball dreht. Ich definiere mich nicht nur über Sport. In mir steckt mehr“, sagt Homesley. Ein Blick auf seinen linken Unterschenkel belegt das eindrucksvoll.

Vor einem Jahr hat sich Homesley in seiner US-amerikanischen Heimatstadt Charlotte im Bundesstaat North Carolina bei Tattoo-Künstler Daniel Pridgen ein ganz besonderes Motiv stechen lassen. „Ich wollte ein Tattoo haben, das etwas widerspiegelt, was die Welt gerade bewegt und mich tief berührt.“

Also ließ er sich anlässlich des Gerichtsprozesses um den Afroamerikaner George Floyd, der in den USA infolge rassistisch motivierter Polizeigewalt ums Leben kam, sich in einer achtstündigen Sitzung die Bürgerrechtler Martin Luther King und Malcolm X tätowieren.

Towers-Topscorer hat selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht

Dazu ließ er sich noch die Botschaften „Stop Racism now“ und „We demand Justice“ stechen. „Das Tattoo widme ich denen, die friedlich auf die Straße gegangen sind. Malcolm X und Martin Luther King haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise Pionierarbeit im Kampf gegen Rassismus geleistet. Mein Tattoo ist noch nicht fertig. Nächsten Sommer folgt das nächste zum Thema Black History“, sagt Homesley, der erstmals öffentlich über seine persönlichen Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit spricht.

Das Tattoo am linken Unterschenkel hat eine tiefe Bedeutung für Towers-Star Caleb Homesley.

Foto: Witters

Homesley ist in einfachen Verhältnissen in North Carolina aufgewachsen, seine Mutter Jennifer ist weiß, sein Vater Darren dunkelhäutig. „Meine Familie ist sehr divers, wir haben Afroamerikaner, Weiße, und ich bin 50/50, also fühle ich mehrere Rassen in mir“, sagt der Towers-Profi, der vor allem als Jugendlicher und junger Erwachsener Erfahrungen mit Rassismus machen musste.

In der Schule wurden die weißen Kinder von den Lehrern intensiver betreut als die dunkelhäutigen, es gab unter den Schülern Grüppchenbildung unterschiedlicher Rassen. Kommunikation? Fehlanzeige. Als kleiner Junge hatte Homesley noch nicht realisiert, was all das zu bedeuten hatte.

Auf der Highschool, erinnert sich der Basketballer zurück, spielte seine Hautfarbe dann aber überhaupt keine Rolle mehr. „So verrückt es klingt: Als Sportler wirst du auf der Schule mit anderen Augen gesehen. Da ist es egal, ob du schwarz oder weiß bist, solange du die Schule repräsentierst. Keine Ahnung, ob es anders gewesen wäre, wenn ich kein guter Athlet gewesen wäre“, blickt der Homesley zurück.

In den USA wurde Homesley oft von der Polizei angehalten

Doch abseits der Schule schützte ihn sein Sportler-Dasein nicht vor unangenehmen Begegnungen. Als er seinen Führerschein in der Tasche hatte, gehörten Polizeikontrollen zu seinem Alltag. Als er eines Tages mit seiner Freundin auf dem Weg zur Schule war, verfolgte ein Polizeiwagen die beiden Jugendlichen über mehrere Meilen.

Als sie sich bei „Wendy´s“ etwas zum Frühstück kauften, warteten die zwei Cops auf dem Parkplatz der Fastfoodkette, was Homesley komisch vorkam. Als das Paar weiterfuhr, ging wenige Minuten später die Kelle raus. „Bitte rechts ranfahren.“

„Die Cops fragten mich, ob der Wagen gestohlen sei, ob ich Waffen oder Drogen dabeihätte. Es war keine übliche Polizeikontrolle, es war Schikane, weil ich dunkelhäutig war und ein Auto gefahren habe, das nicht kurz vor dem Auseinanderfallen war“, klagt Homesley.

Aus Angst vor Polizeigewalt ließ Homesley die Verkehrskontrollen über sich ergehen

Caleb Homesley kann sich mit den Werten, die von den Hamburg Towers gelebt werden, gut identifizieren.

Foto: Witters

Mit jeder Kontrolle wuchs in ihm der Frust, der Ärger über die Machtlosigkeit. Am Liebsten hätte er ihm vor den Polizisten Luft gemacht, doch er erinnerte sich an die Worte, die ihm seine Eltern schon beim gemeinsamen Essen im Kindesalter mitgegeben hatten: Ruhig bleiben, höflich sein, Papiere bei sich haben und sich nicht provozieren lassen.

„Meine Eltern haben mich und meine Schwester gut vorbereitet, aber glauben Sie mir: Ich musste mir bei jeder Polizeikontrolle auf die Zunge beißen. Es war eine brutale Herausforderung“, gesteht er offen ein. „Aber ich dachte mir: Lieber auf die Zunge beißen als tot sein. Ich wollte die Situation nicht eskalieren lassen und den Polizisten Grund zur Gewaltanwendung geben.“

Homesley ist es ein Anliegen, das Thema Rassismus öffentlich zu machen. Anders als HSV-Profi Bakery Jatta oder Düsseldorfs Khaled Narey hat der Towers-Topscorer beim Sport noch nie Rassismus erlebt. „Es ist traurig, dass wir im Jahr 2021 überhaupt noch über Rassismus reden müssen. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass es nicht mehr totgeschwiegen wird wie früher. Je mehr Aufklärung betrieben wird, desto größer ist die Chance, das Problem in den Griff zu bekommen und Widerstände zu brechen“, sagt Homesley.

Auch im Basketball musste der Towers-Profi Hürden überwinden

Und mit dem Brechen von Widerständen kennt sich Homesley nur zu gut aus. Neben dem Rassismus zogen sich schwere Verletzungen wie ein roter Faden durch sein Leben. Zwei Kreuzbandrisse im College sorgten dafür, dass die Karriere des hoffnungsvollen Talents am seidenen Faden hing. „Natürlich dachte ich nach dem zweiten Kreuzbandriss ans Aufgeben. Nicht, weil ich es mir körperlich nicht zugetraut habe, zurückzukehren, sondern mehr mental. In so einer Situation wird man ganz schön aus seiner Komfortzone geschubst“, sagt Homesley.

Doch die Qualen der Reha haben sich ausgezahlt. Mittlerweile, so sagt der Towers-Star, sei er in besserer Verfassung als je zuvor. „Ohne die zweite Knieoperation wäre ich nicht der Spieler geworden, der ich heute bin. Ich musste hohe Hürden auf dem Weg zurück auf den Court überwinden, dass mir vermeintlich große Probleme im Alltag nun winzig vorkommen. Die beiden Verletzungen haben mich fast zwei Jahre meiner Karriere gekostet. Umso mehr genieße ich die Zeit jetzt“, sagt Homesley.

Das spürt man bei jedem Towers-Spiel. Der Dreipunktewurf-Spezialist gehörte auf Anhieb zu den Leistungsträgern, wirft pro Partie 15,6 Punkte. „Ich glaube trotzdem, dass ich noch Luft nach oben habe. Trainer Calles fordert viel, sein Defensivsystem ist hart, aber das werde ich hinkriegen und hoffentlich zu einem der besten Verteidiger der Liga werden. Es ist mein Anspruch, mit dem Basketball-IQ und meiner Lebenserfahrung, die ich habe, hier einer der Leader zu sein“, sagt Homesley, der den Inhalt seines derzeitigen Lieblingsbuchs offenbar bestens verinnerlicht hat.