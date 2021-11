Glück im Unglück für Towers-Center Kotsar

Hamburg. Die Erleichterung bei den Hamburg Towers war groß, als am Freitagabend Gewissheit über die Schwere der Schulterverletzung von Center Maik Kotsar bestand. Der 24-Jährige, der sich die Blessur am Mittwoch beim 100:96-Sieg im Eurocup bei Lietkabelis Panevėžys in der ersten Halbzeit zugezogen hatte, stellte sich als nicht schwerwiegend heraus. Der Este hat sich eine leichte Muskelverletzung in der rechten Schulter gezogen und wird laut Club "nur eine kurze Zeit pausieren".

Towers-Topscorer Homesley ist angeschlagen

Ob Kotsar am Dienstag (19.30 Uhr, edel-optics.de Arena) im EuroCup-Heimspiel gegen den französischen Erstligaclub Boulogne-Levallois Metropolitans 92 auflaufen kann, ist noch unklar.

Auch der Einsatz von Topscorer Caleb Homesley (24) ist offen. Der US-Amerikaner, der im EuroCup einem Schiedsrichter auf den Fuß getreten und dabei umgeknickt war, laboriert an einer Stauchung im Knöchel.

Neu-Bundestrainer Herbert beruft Towers-Eigengewächs Hollatz für Nationalmannschaft

Unterdessen wurde Towers-Spielmacher Justus Hollatz (20) vom neuen Bundestrainer Gordon Herbert (62) für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Estland (25. November, 19 Uhr in Nürnberg) und in Polen (28. November, 20 Uhr in Lublin) nominiert.

Towers-Eigengewächs Justus Hollatz steht auch beim neuen Bundestrainer Gordon Herbert hoch im Kurs.

Foto: Witters

Neben Hollatz steht mit Ismet Akpinar (26, Fenerbahce Istanbul) ein weiterer gebürtiger Hamburger im 20 Mann umfassenden Aufgebot. Die Nationalmannschaft trifft sich am 22. November in Nürnberg zu einem kurzen Vorbereitungstrainingslager.

