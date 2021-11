Am heutigen Dienstag stehen die Towers in ihrem zweiten EuroCup-Heimspiel. Bisher sind erst wenige Eintrittskarten verkauft.

Pedro Calles stellt für das Spiel gegen MoraBanc Andorra hohe Ansprüche an sein Team (Archivbild).

Basketball Wenig Interesse am Towers-EuroCup-Spiel gegen Andorra

Hamburg. Nach drei ordentlichen Vierteln gegen Belgrad (97:106) und zwei akzeptablen in Badalona (56:73) wollen die Hamburg Towers am heutigen Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) in ihrem zweiten EuroCup-Heimspiel gegen MoraBanc Andorra ein komplettes Spiel auf internationalem Niveau abliefern. Das ist der Anspruch von Trainer Pedro Calles gegen den Tabellen-13. der spanischen Basketball-Liga. Bei den Towers droht Forward Zach Brown auszufallen. Er knickte im Training mit dem Fuß um.

Das Team aus dem Fürstentum in den östlichen Pyrenäen (77.000 Einwohner), das 2019 im EuroCup erst im Halbfinale an Alba Berlin scheiterte, verlor im diesjährigen Wettbewerb in Krasnodar (Russland) und besiegte zu Hause Trient (Italien). Im Kader des Hauptstadtclubs steht nur ein einheimischer Profi.

Basketball: Erst wenige Tickets verkauft

Für das Spiel in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena sind bisher erst 750 der 2800 Eintrittskarten verkauft. Tickets können online bis zum Tip-off gebucht werden. Sie sind rund 15 Prozent preiswerter als in der Bundesliga.