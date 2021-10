Basketball: Spiel gegen Badalona – zu groß für die Towers

Badalona. Pedro Calles blickte in seiner Analyse etwas wehmütig zurück: „Wir hatten einen Weg gefunden, das Spiel über mitzuhalten“, sagte der 38 Jahre alte Trainer der Hamburg Towers nach der 56:73 (30:34)-Niederlage seiner Mannschaft bei Joventut de Badalona im EuroCup. Am Ende war der Sieg der favorisierten Katalanen zwar verdient, für die Towers wäre allerdings deutlich mehr drin gewesen. „In den letzten drei Minuten haben wir keine Antwort mehr gefunden“, gab Calles zu. Beste Werfer waren Justus Hollatz, Jaylon Brown (beide 14 Punkte) und Zach Brown (11).

In der Offensive fehlte vor allem Caleb Homesley, der zuletzt gegen Partizan Nis Belgrad geglänzt hatte. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner musste angeschlagen zu Hause bleiben und wurde von Jordan Walker (23) ersetzt, der mit sieben Minuten Einsatzzeit sein Debüt gab. Vor rund 3000 spanischen Fans erwischten die Towers den besseren Start, führten nach einem Viertel 21:17. Im weiteren Spielverlauf machte sich das Calles- Team­ aber das Leben schwer und wirkte im Angriff oft ideenlos, was zu vielen Ballverlusten (Towers 18, Badalona 14) und riskanten Würfen am Ende der 24-Sekunden-Uhr führte.

Basketball: Badalona dominierte durch Größenvorteile

Auch Badalona tat sich gegen die aggressive Towers-Verteidigung teilweise schwer, konnte aber aufgrund deutlicher Größenvorteile in der Zone an den Brettern dominieren (Towers 31 Rebounds, Badalona 40) – etwas, was die Towers im EuroCup noch öfter erwarten wird. Viele Offensiv-Rebounds, vor allem durch die beiden Center Ante Tomic (2,17 Meter) und Simon Brigander (2,09 Meter), verschafften den Katalanen immer wieder zweite Wurfchancen.

So konnten sie ihre Führung auf zwischenzeitlich 14 Punkte auszubauen, es gelang aber nicht, hartnäckige Towers ganz abzuschütteln. In der Schlussphase fanden diese sogar noch den Anschluss: Viereinhalb vor Schluss verkürzte Justus Hollatz (20) den Rückstand auf Minuten nur fünf Punkte. Nach diesem letzten Aufbäumen zog Badalona mit einem 12:0-Lauf davon und blickte nicht mehr zurück. „Am Ende war es ein klarer Sieg“, sagte Calles.

Basketball: Towers treten gegen BC Andorra an

Sein Team musste in Spanien noch auf Neuzugang Ray McCallum verzichten. Der 30 Jahre alte Ex-NBA-Profi wird am Freitag in heimischer Halle gegen USC Heidelberg (20.30 Uhr/Magenta Sport) sein Towers-Debüt feiern.

Im EuroCup haben die Wilhelmsburger am kommenden Dienstag gegen BC Andorra die nächste Chance, den ersten Sieg auf europäischer Bühne einzufahren. Eine weitere große Herausforderung für die Towers: Das Team des Fürstentums bezwang Badalona zuletzt mit 79:73.