Towers verlieren auch ihr erstes Auswärtsspiel im EuroCup

17 gute Minuten des Hamburger Bundesligisten sind zu wenig – am Ende steht für das Team von Trainer Calles in Badalona ein 56:73.

Badalona. Die Hamburg Towers haben auch ihr zweites Spiel im EuroCup verloren. Bei der unnötig hohen 56:73 (21:17, 9:17, 15:18, 11:21)-Niederlage in Badalona konnten die Wilhelmsburger Basketballer das Spiel bis zur 28:26-Führung (17. Minute) dank starker Defensive und zunächst guten Distanzwürfen offengestalten, danach nutzten die Katalanen ihre Größenvorteile unter dem Korb, holten 33 Rebounds, die Towers 23, die sich zudem 17 Ballverluste (Badalona: 12) leisteten.

Towers holen US-Amerikaner Ray McCallum

Beste Hamburger Werfer waren Jaylon Brown, Justus Hollatz (beide 14 Punkte) und Zach Brown (11). Der effektivste Spieler von Badalona war Vladimir Brodziansky mit 16 Zählern.

Jordan Walker, der bisher nur für Kooperationspartner Rist Wedel (2. Bundesliga ProB) das Spiel gestaltete, kam zu seinen ersten sieben Einsatzminuten bei den Towers, machte zwei Punkte. Er wird seinen Platz wieder an den früheren NBA-Spieler Ray McCallum aus den USA (30) verlieren, der den Medizincheck bestand und am Donnerstag erstmals mit dem Team trainieren wird.

Towers müssen im letzten Viertel abreißen lassen

In Badalona erwischten die Towers einen guten Start in die Partie und führten nach dem ersten Viertel mit 21:17. Im zweiten Spielabschnitt ging den Wilhelmsburgern allerdings die Treffsicherheit verloren. Sie bekamen lediglich neun Punkte zustande und gingen mit einem 30:34-Rückstand in die Pause.

Die Towers ließen sich allerdings nicht abschütteln und hatten auch nach dem dritten Abschnitt bei einem Zwischenstand von 45:52 noch immer eine Chance auf den Sieg. In der Schlussphase des vierten Viertels zogen die Spanier allerdings davon.

Das nächste Spiel im Eurocup findet am kommenden Dienstag in Hamburg gegen Morabanc Andorra statt. In der Bundesliga sind die Towers bereits am Freitag gegen Academics Heidelberg gefordert.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Statistik:

Beste Werfer für Badalona: Brodziansky (16), Feliz (14), Tomic (11) für Badalona

Beste Werfer für Hamburg: Jaylon Brown (14), Hollatz (14), Zachary Brown (11)

Zuschauer: 2074

Info:

Beim 2G-Heimspiel gegen Crailsheim (17.10.) hatten mehrere Personen in Block B nach einem Impfdurchbruch einige Tage später einen positiven PCR-Test. Die Gesundheitsämter haben mögliche Kontaktpersonen ermittelt und angerufen.