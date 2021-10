Hamburg Towers verpflichten Ex-NBA-Profi Ray McCallum

Ray McCallum (r.) absolvierte bereits 154 Partien in der NBA.

Hamburg. Die Hamburg Towers sind nach dem Abgang von Jabril Durham auf der Suche nach einem Point Guard fündig geworden und haben den US-Amerikaner Ray McCallum bis Saisonende unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige absolvierte bis 2016 154 Spiele in der NBA (Sacramento, San Antonio, Memphis) und kann außerdem auf 46 EuroLeague-Einsätze zurückblicken.

„Ich gehe in mein neuntes Profijahr, meine fünfte Saison in Übersee. Die vielen Erfahrungen möchte ich in Hamburg einbringen“, sagte McCallum. Er betonte, dass er im jungen Hamburger Team Verantwortung übernehmen wolle. „Die Spielweise baut auf viel Energie und Einsatz. Ich denke, das liegt mir gut“, sagte er.

Trainer Pedro Calles hatte viel Lob für den Neuzugang übrig: „Ray kann auf beiden Guard-Positionen eingesetzt werden, er konnte Erfahrungen auf höchstem europäischem Level sammeln. Nach zwei Telefonaten war uns klar, dass er in unser System passen kann.“

Towers: McCallum kommt aus Israel

McCallum wechselt vom israelischen Topteam Hapoel Jerusalem nach Hamburg. Am Dienstag soll die medizinische Untersuchung abgeschlossen sein, im Laufe der Woche wird er dann zum Team stoßen. Bei der EuroCup-Partie am Dienstag gegen Joventut de Badalona (21 Uhr/Magenta Sport) wird McCallum deshalb noch nicht auf dem Parkett stehen.

Seine erste Chance, im Trikot der Wilhelmsburger Basketballer aufzulaufen, könnte der Guard am Freitag bekommen, wenn der BBL-Tabellenzweite aus Heidelberg in Hamburg zu Gast ist (20.30 Uhr/Magenta Sport).