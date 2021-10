Hamburg Towers letztlich chancenlos gegen Belgrad

Hamburg. Gute Stimmung, mit 1579 Besuchern eine akzeptable Zahl an Zuschauenden, eine 20:16-Führung der Hamburg Towers nach 7:25 Minuten – und ein starkes letztes Viertel. Das war es allerdings schon mit den positiven Fakten bei der internationalen Premiere der Wilhelmsburger Basketballer im EuroCup. Im ersten von 18 Gruppenspielen unterlagen sie Partizan Nis Belgrad, letztlich chancenlos mit 97:106 (24:28, 16:33, 26:27, 31:18). Bester Werfer: Small Forward Caleb Homesley (21 Punkte).

Das Spiel entschied sich in den ersten drei Vierteln an der Dreipunktelinie. Während bei den Hamburgern in dieser Phase aus 6,75 Metern Entfernung nur 33 Prozent ihrer Würfe (8 von 24) in den Korb fielen, zielten die Serben aus der Distanz wesentlich genauer. Ihre überdurchschnittliche Quote: 60 Prozent Treffer (12 von 20).

Sie war auch dem bekannten Verteidigungssystem der Towers geschuldet, die den Ballführenden stets mit zwei Spielern zu doppeln versuchen, dabei aber in Kauf nehmen, dass anderswo ein Dreierschütze freie Wurfbahn hat. Gegen schwächere Bundesligagegner hatte dieses Konzept in der vergangenen Saison großen Erfolg, international ist es offensichtlich sehr riskant.

Hamburg Towers im Basketball EuroCup: Ausruhen war gestern

Das Spiel gegen Belgrad war der Auftakt zu einem für die Towers ungewohnten Spielrhythmus. Bis zum 1. Mai 2022 müssen sie noch in 30 Bundesliga- und 17 EuroCup-Begegnungen unter die Körbe, also jeden dritten oder vierten Tag.

Ausruhen war gestern: Am Freitag (20.30 Uhr) in Oldenburg (Bundesliga), am kommenden Dienstag (21 Uhr) im spanischen Badalona (EuroCup), am übernächsten Freitag (20.30 Uhr) zu Hause gegen Bundesliga-Aufsteiger Heidelberg, den aktuellen Tabellenzweiten, stehen die drei nächsten schweren Aufgaben an.

Towers-Trainer: "riesige Herausforderung, die wir gern annehmen"

„Wir haben in dieser Saison mindestens 19 Spiele mehr als in der vergangenen. Diese Kombination aus Qualität bei den (internationalen) Gegnern und der Anzahl der Spiele haben wir bisher nicht erlebt. Das wird eine riesige Herausforderung, die wir aber gern annehmen, um uns weiterzuentwickeln“, sagt Trainer Pedro Calles.

Mit Teams wie Partizan Belgrad werden sich die Towers jedoch in nächster Zukunft kaum erfolgreich messen können. Der Etat der Serben, geschätzte 15 Millionen Euro, ist dreimal so hoch wie der Hamburger. Und Geld wirft Körbe, das mussten die Towers am Dienstagabend leidvoll erfahren.

EuroCup, Männer, 1. Spieltag, Gruppe A: Hamburg Towers – Partizan Belgrad 97:106, TT Ankara – Boulogne (Frankreich) 73:65, Trient (Italien) – Badalona (Spanien) 56:86.